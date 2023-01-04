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Оккупанты готовят атаку на Соледар, в Бахмуте группа захватчиков провалила штурм - DeepState

4 января 2023, 06:50
Ситуация на Бахмутском направлении в Донецкой области остается напряженной.
ВСУ, война, украинские военные
В Бахмуте одна из групп противника провалила штурм в полном составе / Иллюстрационное фото - 93-я ОМБр Холодный Яр

Силы обороны Украины отражают штурмы российских оккупантов на Бахмут в Донецкой области. Ситуация на этом участке фронта остается напряженной. Атака одной из групп российских оккупантов была полностью провалена, противник понес потери.

Как свидетельствуют данные DeepState, на Бахмутском направлении в Донецкой области войска РФ продолжают сосредотачивать силы для генеральной атаки на Соледар.

Отмечается, что противник пробует занять хоть какие-то позиции украинских защитников в районе н.п. Подгороднее, Опытное и Клещиевка.

"В Бахмуте одна из групп противника провалила штурм в полном составе", - говорится в сообщении.

Оккупанты готовят атаку на Соледар, в Бахмуте группа захватчиков провалила штурм - DeepState

На Авдеевском направлении после вражеских штурмов окрестностей Авдеевки ситуация обозначена как неизвестная. Уточнены ЛБЗ возле Невельского.

Оккупанты готовят атаку на Соледар, в Бахмуте группа захватчиков провалила штурм - DeepState

В Луганской области на Сватовском направлении продолжаются позиционные бои между войсками ВСУ и российскими оккупантами на южном фасе.

Оккупанты готовят атаку на Соледар, в Бахмуте группа захватчиков провалила штурм - DeepState

На севере Украины в районе государственной границы с Беларусью, а также на Запорожском и таврических направлениях - ситуация без изменений.

Ситуация в Бахмуте

Офицер батальона "Свобода" Нацгвардии Андрей Ильенко рассказал, что российские оккупационные войска бросают на Бахмут все боеспособные силы. Сейчас там продолжаются ожесточенные бои. Потери врага каждый день измеряются сотнями погибших и тяжелораненых.

3 января в британской разведке заявили, что новые успехи оккупантов РФ в районе Бахмута Донецкой области в ближайшее время маловероятны, при этом самые интенсивные бои уже позади.

Главарь частной военной кампании Вагнера Евгений Пригожин придумал нелепое оправдание провальным действиям оккупантов в Бахмуте. По его словам, украинские военные якобы создали "пятьсот линий обороны". При этом российские террористы пожаловались на то, что оккупантам уже не хватает вооружений и боеприпасов.

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