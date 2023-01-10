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Украина должна победить в 2023-м, иначе РФ затянет войну и будет иметь преимущество: в WP дали прогноз

10 января 2023, 09:34
Больше всего военной помощи Украине сейчас предоставляет США. Но после выборов в 2024 году ситуация может измениться. Путин может получить преимущество в войне.
Украинские военные, ВСУ
Украина имеет шанс одержать победу в 2023 году/ 93-я ОМПБр Холодный Яр

Украина демонстрирует успехи в отпоре российским оккупантам во время войны. Украинские военные маневрируют и хитростью побеждают противника, а Запад решителен в оказании помощи для борьбы со страной-агрессором РФ. Если такая динамика продолжится в 2023 году, Украинское государство имеет все шансы до конца текущего года освободить все свои территории, которые сейчас находятся под российской оккупацией.

Об этом говорится в статье Washington Post со ссылкой на западных чиновников и аналитиков. Однако западные эксперты предостерегли, что российский диктатор Владимир Путин готовится к затяжной войне против Украины.

Если ВСУ не смогут достичь значительных прорывов в противостоянии оккупантам в 2023 году, то война может затянуться в пользу Путина. Такое мнение высказала Элизабет Шекелфорд из Чикагского совета по глобальным делам. Она отмечает, что Украина благодаря одобренному американским Конгрессом пакету помощи в размере 45 миллиардов долларов будет обеспечена на весь 2023 год. Однако долгосрочную перспективу предсказать труднее, ведь в 2024 году в США состоятся президентские выборы.

Шекелфорд подчеркнула, что Украине важно завершить войну в 2023 году. Если же нет, то у Путина может быть очень большое преимущество.

Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес отмечает, что события первой недели года свидетельствуют о хороших перспективах для Украины. Преимуществами Украины на этом этапе войны он называет высокий моральный дух в армии, сплоченность украинского народа и руководства, а также непоколебимую поддержку Запада.

Он отмечает, что негативная реакция Запада на призыв Путина к "рождественскому перемирию" показала, что на Украину никто не давит в вопросе возможных переговоров со страной-агрессором РФ. Переговоры могли бы быть использованы Россией для перевооружения и перегруппировки, что могло бы помочь армии РФ пойти в наступление.

"Даже погода оказалась благосклонной к Украине: рекордно теплая зимняя температура в Европе обвалила цены на энергоносители и избавила граждан от боли, которая может ослабить европейскую поддержку Киева", – отмечают в издании.

В то же время бывший морской пехотинец США, который сейчас работает в Институте исследований внешней политики, Роб Ли предостерег, что Украине нужно продолжать наступление. А наступать сложнее, чем вести оборону. Ли отмечает, что частично успехи украинских военных в противостоянии РФ в 2022 году были возможны из-за ошибок российской армии. Однако такие ошибки вряд ли продолжатся сейчас, говорит он.

Он напомнил, что россияне уже создали длинные оборонительные позиции и готовятся к обороне в случае, если украинские воины пойдут в наступление.

В то же время он подчеркнул, что Украина в определенном смысле уже выиграла, ведь она не только смогла сдержать начальное наступление российских оккупантов, но и к этому времени уже вернула почти половину территории, которые россиянам удалось захватить в начале полномасштабного вторжения.

Эксперты сходятся во мнении, что ход войны может зависеть от того, с какой стороны первыми закончатся боеприпасы.

Украина может становиться всё более зависимой от поставок вооружения от Запада. В то же время уже сейчас видно, что в РФ не хватает боеприпасов.

"Если Путин сможет превратить это в многолетнюю войну на истощение, он, вероятно, сможет дождаться слабости Украины. Это может еще затянуться на некоторое время, но на тот момент шансы Украины действительно уменьшатся", – предостерегла Шекелфорд и настояла на большей поддержке Украины со стороны Запада.

Ранее сообщалось, что на Донетчине российские войска вечером 9 января начали мощный штурм Соледара. Как сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, штурм начался после того, как оккупантам не удалось оккупировать город.

Напомним, украинские бойцы Сил специальных операций провели удачный бой под Бахмутом в Донецкой области. Четверо воинов ССО атаковали позицию российских оккупантов возле города и уничтожили 15 солдат противника. После этого провели зачистку, во время которой взяли в плен шестерых захватчиков, выживших во время боя.

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