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Продвижение на Луганщине: ВСУ добились успеха под Кременной – ISW

10 января 2023, 08:27
Боевые кадры с геолокацией показывают дуэль между российскими и украинскими танками к юго-западу от Кременной возле Дибровы.
ВСУ, война, украинские военныем
ВСУ продвигаются вперед на Луганщине / 93-я ОМБр Холодный Яр

В Луганской области украинские защитники сумели продвинуться вперед. Они добились успеха в районе Кременной.

Об этом идет речь в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Уточняется, что 8 и 9 января российские и украинские войска продолжали наступательные действия на линии Сватово-Кременная.

В сообщении напоминается, что глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявлял об ожесточенных боях в районе Кременной. По его данным, оккупанты перебросили в этот район несколько десантно-штурмовых батальонов и тяжелую технику для удержания линии обороны.

Американские военные аналитики со ссылкой на сообщения росСМИ подчеркивают, что украинские войска готовятся к возобновлению наступления на Лиманском участке западнее Кременной и концентрируют технику в районе Терного (15 км западнее Кременной).

Кроме того, боевые кадры с геолокацией показывают дуэль между российскими и украинскими танками к юго-западу от Кременной возле Дибровы, что указывает на то, что ВСУ, вероятно, добились успехов в лесном массиве к западу от Кременной, указывается в материале.

В ISW также добавили, что войска РФ пытаются увеличивать интенсивность боев в районе Бахмута и Соледара Донецкой области.

Продвижение на Луганщине: ВСУ добились успеха под Кременной – ISW
/ understandingwar.org

Ситуация на Донбассе

Ранее сообщалось - украинские военные продвинулись на фронте возле Кременной в Луганской области - этот город имеет стратегическое значение для дальнейшей наступательной операции на Северодонецк, Лисичанск и Сватово.

Глава ГУР Кирилл Буданов заявил о том, что российские оккупанты уже 8 месяцев пытаются достичь результатов в Донецкой области и захватить город Бахмут. Они терроризируют мирных жителей и продолжат ежедневные обстрелы города.

Бахмут имеет очень выгодное расположение с военной точки зрения. По этому российские оккупанты не отступают от города.

Советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что армия Украины наносит серьезный урон войскам России под Бахмутом Донецкой области. Как утверждает Арестович, там с севера пытаются продвигаться кадыровцы из полка Ахмат, а с востока – боевики ЧВК Вагнера и мобилизованные заключенные.

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