Под Бахмутом 4 воинов ССО сами атаковали позицию с 21 оккупантом: ликвидировали все подразделение

15 оккупантов были уничтожены, еще шестерых украинские воины взяли в плен.

Четверо бойцов ССО уничтожили 15 оккупантов под Бахмутом, еще 6 взяли в плен/ 28-я ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода, 93-а ОМБр Холодный Яр

Украинские бойцы Сил специальных операций провели удачный бой под Бахмутом на Донетчине. Четверо воинов ССО атаковали позицию российских оккупантов возле города и уничтожили 15 солдат противника.

После этого провели зачистку, во время которой взяли в плен шестерых захватчиков, выживших во время боя. Об этом рассказал украинский журналист, главный редактор "Цензор.Нет " Юрий Бутусов в Facebook.

Бой провела тактическая группа "Адам". Операция прошла без потерь с украинской стороны.

В результате удачной атаки на позицию российских захватчиков все подразделение врага было полностью ликвидировано. Также Бутусов рассказал, что результаты операции зафиксированы на видео.

"Хотелось бы, чтобы такие бои становились примером удачной тактики малых групп в современной войне и такой опыт системно вводился в войсках", – добавил журналист.

Ранее сообщалось, что на Донетчине российские войска вечером 9 января начали мощный штурм Соледара. Как сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, штурм начался после того, как оккупантам не удалось оккупировать город.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 9 января провел заседание Ставки верховного Главнокомандующего. Как сообщил Зеленский, главное внимание на Ставке было уделено ситуации в Донецкой и Луганской областях, а именно тем направлениям, которые сейчас наиболее горячие. Он отмечает, что оккупанты сейчас сконцентрировали наибольшие свои усилия на Соледаре, там вся земля усеяна трупами российских захватчиков.

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