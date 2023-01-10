США хотят изменить динамику войны в Украине – Госдеп

В Госдепе подчеркнули, что хотят помочь Украине дать отпор тысячам оккупантов, которые сейчас находятся на ее территории.

США хотят изменить динамику войны в Украине, говорят в Госдепе США/ 93-я ОМБр Холодный Яр, скрин

Соединенные Штаты Америки хотят изменить текущую динамику войны в Украине и надеются, что это удастся сделать, в частности, с помощью предоставления нашему государству боевых машин пехоты Bradley, ПВО и другой помощи.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс. Он подчеркнул, что украинские бойцы показали свою стойкость в противостоянии стране-агрессору России. Это, по его словам, является одним из видов динамики войны.

Прайс подчеркнул, что на территории Украины сейчас находятся тысячи российских оккупантов. США думают, как помочь Украине, чтобы она могла изменить эту ситуацию.

Он отмечает, что Соединенные Штаты будут предоставлять Украине БМП и системы ПВО.

"Конечно же, это та динамика, которую мы стремимся изменить путем предоставления дополнительной помощи в сфере безопасности", – подчеркнул Прайс.

Ранее сообщалось, что США выделили Украине огромный пакет военной помощи на 2,85 миллиарда долларов. Помощь обещают предоставить немедленно, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен. На эту сумму ВСУ получат боеприпасы и оружие из запасов Министерства обороны США:

боевые машины пехоты Bradley.

артиллерийские системы,

бронетранспортеры,

ракеты,

боеприпасы и прочее.

Также стало известно, что в рамках очередного пакета военной помощи, о котором могут объявить в конце следующей недели, США рассматривают возможность отправки Украине боевых бронированных машин Stryker.

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