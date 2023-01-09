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"Я очень удивлен": Жданов рассказал о вопиющей проблеме ВСУ на фронте

9 января 2023, 23:22
Военный эксперт отметил, что украинские защитники сейчас нуждаются в самоходных минометах на самых горячих направлениях.
Украинские военные, ВСУ Олег Жданов
Жданов рассказал о вопиющей проблеме ВСУ на фронте / 93-я ОМБр Холодный Яр, Главред

У Вооруженных сил Украины сейчас есть серьезная проблема с наличием самоходных минометов. Именно эта разновидность САУ является самым эффективным средством борьбы с вражеской пехотой. Об этом рассказал военный эксперт и полковник запаса Олег Жданов на своем YouTube-канале.

"У нас потребность в самоходных минометах не просто насущная, а вопиющая. Миномет - это самое эффективное средство борьбы с пехотой, как обороняющейся, так и наступательной. Мина, которая падает вертикально, попадает в окоп. Разрывается в окопе, обломки иссекают все, что находится внутри. Убойная сила осколков достигает 400 метров", - рассказал Жданов.

Военный эксперт отметил, что самоходный миномет имеет бронированную базу и высокую маневренность. Он способен работать сразу по боевым порядкам войск. Жданов подчеркнул, что те минометы, которые сейчас имеют ВСУ, очень устарели и непригодны для выполнения серьезных боевых задач.

"Наши минометы - это пережиток прошлого. Ствол несут два человека, а плиту вообще вчетвером надо тащить. Они очень тяжелые эти минометы, очень неповоротливые... Я очень удивлен. У меня нет ответа на вопрос, почему Минобороны не просит у наших западных партнеров самоходные минометы. Особенно эта техника нужна на таких участках как Бахмут, Соледар, Авдеевка, там, где надо класть пехоту. Для пулемета - это проблематично. Миномет вышел - дал серию из 5-6 мин и, поверьте, из 30 человек ни один не встанет", - сказал эксперт.

Напомним, недавно Олег Жданов заявил, что у Украины был шанс закончить войну до конца 2022 года, но Запад очень долго раскачивался.

"Окончания войны напрямую зависит от объемов поставок вооружения Украине: будут ли поставки вооружений – будем говорить об окончании войны; не будет поставок или они будут недостаточными – будем говорить о затягивании конфликта на неопределенный срок. Ведь у нас был шанс закончить войну до конца 2022 года, если бы после встречи Рамштайн-1 нам стали бы предоставлять вооружение хотя бы такими темпами, как сейчас, но Запад очень долго раскачивался и думал", - отметил Жданов.

В то же время Жданов отметил, что при пессимистическом сценарии война может затянуться еще как минимум на год. По словам эксперта, глава Кремля Владимир Путин может продержаться еще год, а затем российский народ откажется воевать за идеи диктатора.

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