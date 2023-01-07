"На Западе до сих пор боятся победы Украины": Жданов объяснил, почему капитуляция РФ неизбежна

Запад будет поставлять Украине оружие. И будет давать его столько, сколько надо, уверен Олег Жданов.

Олег Жданов, Владимир Путин / скриншот YouTube

При пессимистическом сценарии война может затянуться еще как минимум на год. Владимир Путин пока способен вести некую войну затяжного характера.

Военный эксперт и полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду пояснил, что Путин может продержаться еще год, а потом российский народ отказался бы воевать за его идеи.

"Главный момент состоит в том, что Запад не перестанет давать Украине оружие, даже несмотря на то, что в западной коалиции самые разные мнения. Допустим, там есть такие люди, как Макрон, который готов в любой момент договориться с Путиным и начать принуждать Украину к миру. Плюс Папа Римский: Франция никогда не была самостоятельным государством, она всегда была рупором Ватикана, и они будут работать рука об руку, а Ватикан, как мы видим, заинтересован в победе России", - отметил Жданов.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 700 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

По его словам, даже несмотря на настроения Макрона, несмотря на нерешительность Шольца в предоставлении разрешений на поставки оружия, несмотря на то, что Австрия "сидит в тенечке и ждет, когда протянуть руку" России – несмотря на все это, Запад будет поставлять Украине оружие. И будет давать его столько, сколько надо.

Жданов подчеркнул, помощь может приходить не так быстро, но объемы будут такими, как нужно. Потому что уже сожжены все мосты, ставки сделаны – "рулетка крутится, и шарик бежит по ее ободку".

"Ведь если Путин выиграет в этой войне, мир получит второго Гитлера, и он же первым нагнет всех вышеперечисленных политиков. Путин тогда скажет, что он победитель в этой войне, у него самая сильная армия в мире, а все западные страны помогали Украине, и он их всех победил, поэтому теперь главный он. И это будет катастрофа вселенского масштаба", - заявил эксперт.

Жданов также отметил, что большинство политиков на Западе это понимают.

"Хотя на Западе до сих пор боятся и победы Украины, потому что не знают, что делать со страной с самой сильной армией в Европе. Но страх того, что Путин победит и начнет их всех нагибать, у них намного больше", - подытожил военный эксперт.

Помощь Запада Украине

Власти США ранее утвердили поставку ВСУ американских боевых машин пехоты Bradley – это так называемые "истребители танков". Спикер Пентагона генерал Пэт Райдер заявил, что Bradley поставят Украине в ближайшее время. Но точных сроков поставок и обучения генерал не стал уточнять.

Тем временем Германия, кроме бронетранспортеров Marder и батареи Patriot, намерена передать Украине дополнительные установки Gepard. По данным СМИ, уже ведутся переговоры с двумя странами, которые все еще имеют запасы установок Gepard и большое количество 35-миллиметровых боеприпасов к ним. О каких странах идет речь, не сообщается.

Кроме того сообщалось, что рамках военной помощи Украина получит от Франции бронетранспортеры ACMAT Bastion. Об этом договорились во время телефонного разговора президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон.

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