Массовку решили не собирать: Путин был один на рождественском богослужении

Компанию Владимиру Путину составил только священнослужитель, который правил эту службу.

Владимир Путин / скриншот с видео

Президент России Владимир Путин был один на богослужении в Благовещенском соборе московского Кремля.

Судя по видео с богослужения, массовку в этом году для российского диктатора решили не собирать.

Компанию Путину составил только священнослужитель, который правил эту службу.

Владимир Путин в церкви / скриншот с видео

Примечательно, что ранее российский президент предпочитал позировать в церквях в окружении людей. В 2022 году Владимир Путин отмечал Рождество в храме Спаса Нерукотворного Образа, который находится в его собственной резиденции, а в 2021 попал в объектив фотокамер в церкви Николы на Липне в Новгородской области.

Напомним, ранее Путин записывал свое поздравление с Новым годом, по обыкновению, с "ряжеными" солдатами - под личиной которых скрывались сотрудники спецслужб. В частности, одну женщину уже как минимум три раза видели в компании диктатора - в разных ситуациях и в разных образах.

Также мы сообщали, что пластический хирург, заслуженный врач Украины Дмитрий Слоссер говорил, что президент России Владимир Путин скорее всего имеет двойников, а настоящему хозяину Кремля делают пластические операции, чтобы он был похож на них.

По словам пластического хирурга, сейчас сложно сказать, как узнать настоящего Путина.

"Отмечу лишь одно: очень сложно изменить форму ушной раковины. Нос, глаза и все остальное гораздо проще переделать, чем уши", - сказал Слоссер.

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