Естественно, что кровавый диктатор Владимир Путин выразил благодарность своим солдатам, которые убивают мирных украинцев.

Путин в компании лжесолдат выдал бред под видом новогоднего поздравления / https://ua.depositphotos.com/

Как раз в то время, когда русские оккупанты нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине, диктатора России Владимир Путин поздравлял жителей страны-агрессора с Новым годом. Об этом наперебой трубили сообщают кремлевские пропагандистские СМИ.

В этот раз хозяин Кремля записал не как обычно (то есть на фоне зловеще освещенного московского Кремля), а в окружении солдат русской оккупационной армии.

Естественно, что кровавый диктатор выразил благодарность своим солдатам, которые убивают мирных украинцев. Далее заматеревший во лжи Путин выдал очередную порцию пропагандистского бреда. Вкратце, его спич можно разложить на несколько тезисов:

1) "прошедший год был годом поворотных событий, закладывающих базу грядущего и России";

2) "правда на стороне России, которая защищает своих людей на своих исторических территориях";

3) "западные элиты годами уверяли в своих мирных намерениях, в том числе в Донбассе, на самом деле поддерживали неонацистов";

4) "Россия справится со всеми трудностями, сохранит страну большой и независимой".

Через некоторое время пользователи Сети выяснили, что Путин записывал свое видеобращение, по обыкновению, с "ряжеными" солдатами - под личиной которых скрывались сотрудники спецслужб. В частности, одну женщину уже как минимум три раза видели в компании диктатора - в разных ситуациях и в разных образах.

Двойники Путина

Британское бульварное издание-таблоид Daily Star со ссылкой на свои источники в разведывательном управлении MI6 писало, что российский диктатор Владимир Путин, по всей вероятности, умер, а верхушка Кремля замалчивает эту информацию от общества, активно используя для публичных выступлений его двойников.

Пластический хирург, заслуженный врач Украины Дмитрий Слоссер говорил, что президент России Владимир Путин скорее всего имеет двойников, а настоящему хозяину Кремля делают пластические операции, чтобы он был похож на них.

По словам пластического хирурга, сейчас сложно сказать, как узнать настоящего Путина.

"Отмечу лишь одно: очень сложно изменить форму ушной раковины. Нос, глаза и все остальное гораздо проще переделать, чем уши", - сказал Слоссер.

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