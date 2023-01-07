"Смелый и решительный шаг к капитуляции": Путина разнесли в РФ за "перемирие" – ISW

Военные пропагандисты страны-агрессора России и другие деятели открыто подвергли критике Владимира Путина за заявление о якобы "перемирии" на Рождество.

Военные "блогеры" РФ использовали риторику о "перемирии", чтобы еще раз раскритиковать Кремль - ISW / Коллаж УНИАН, скриншот YouTube

Милитаристская "блогосфера" страны-оккупанта России раскритиковала своего диктатора Владимира Путина за объявление так называемого "перемирия". Бывший главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин и вовсе посчитал такое "решение" шагом к капитуляции российских оккупантов на войне против Украины.

В сводке Института изучения войны рассказали о том, что военные пропагандисты РФ, которые выступают за оккупацию Украины, подвергли критике Путина, объявившего якобы "перемирие" на Рождество.

К примеру, российский оккупант, бывший главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин сказал, что Путин сделал "смелый и решительный шаг к поражению и капитуляции" российских оккупационных войск.

Кроме того, другие известные милитаристские "блогеры", как указано в отчете Института, использовали риторику Кремля о, дескать, "перемирии" для того, чтобы еще раз подвергнуть критике Москву за ведение войны.

"Объявление о "прекращении огня", вероятно, будет продолжать служить причиной невралгии для голосов в информационном пространстве России, раньше имеющих взаимоподкрепляющие отношения с Путиным", - подчеркнули в ISW.

Заявление Путина о "перемирии"

Директор РФ Владимир Путин 5 января потребовал от главы Минобороны оккупантов Сергея Шойгу ввести режим прекращения огня с 12:00 6 января до 00:00 7 января "по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО".

Президент Владимир Зеленский сказал, что оккупант Россия намерена использовать Рождество как прикрытие, чтобы хотя бы ненадолго остановить продвижение ВСУ на Донбассе и подойти ближе к позициям украинских войск.

Главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин сказал, что оккупанты РФ не будут выполнять требование Путина о "прекращении огня" на войне против Украины.

Оккупационные войска России ожидаемо нарушили так называемое "перемирие", которое объявил Путин.

Смотрите видео ТСН - оккупанты РФ нарушили фейковое "перемирие Путина"

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