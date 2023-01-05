Зеленский ответил Путину о "прекращении огня" на Рождество

Зеленский отметил, что еще 12 декабря Россия получила предложение начать выполнение формулы мира с вывода оккупационных войск именно на Рождество.

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на предложение главы Кремля "прекратить огонь" на Рождество.

Президент считает, что Россия хочет использовать Рождество как прикрытие, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение украинских военных на Донбассе и подобраться поближе к позициям ВСУ.

"Один из ее пунктов предусматривает выведение российских оккупационных войск с территории нашей страны. Это - гарантированный и надежный способ прекратить огонь, человеческие потери и вообще войну. По состоянию на утро того же дня количество убитых российских солдат было 82 тысячи", - заявил Зеленский.

Зеленский отметил, что еще 12 декабря Россия получила предложение начать выполнение формулы мира с вывода оккупационных войск именно на Рождество.

"Оба наши предложения руководители вашей страны, видимо, не услышали... Там, где они, видимо, глубоко и неслышно. По состоянию на сегодня вы потеряли убитыми на этой войне уже почти 110 тысяч своих солдат", - добавил глава государства.

Россия использует Рождество как прикрытие

Зеленский подчеркнул, что Россия отказалась от предложения украинской стороны по прекращению агрессии и совсем не стремится к миру.

"Сейчас они хотят использовать Рождество как прикрытие, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение наших парней на Донбассе и подогнать ближе к нашим позициям технику, боеприпасы и мобилизованных. Что это даст? Только очередное увеличение счета потерь", - добавил он.

Президент заявил, что для быстрого завершения войны, необходимо совсем не "рождественское перемирие".

"Все в мире знают, как Кремль использует передышки на войне, чтобы продолжить войну с новой силой. А чтобы закончить войну быстрее, нужно совсем другое. Нужно, чтобы граждане России нашли в себе смелость хотя бы на 36 часов хотя бы во время Рождества освободиться от своего позорного страха перед одним человеком в Кремле. Ваш страх перед ним уничтожает вашу страну, которая тоже уже глубоко... но не в бункере", - резюмировал Зеленский.

Что известно о рождественском "перемирии"

Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии фронта.

Как сообщают в Кремле, действовать якобы "прекращение огня" должно с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

Патриарх Кирилл также призвал к "рождественскому перемирию". На это уже отреагировали в Офисе президента.

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