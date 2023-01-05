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"В ход пошли стандартные уловки": в ОП ответили на "рождественское перемирие" от России

5 января 2023, 19:07
Михаил Подоляк призвал не реагировать на заведомо манипулятивные инициативы руководства РФ.
Путин, Подоляк
Путин, Подоляк / https://ua.depositphotos.com и УНИАН

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на решение Путина ввести режим прекращения огня на период с 6 по 7 января.

В комментарии ТСН он отметил, что указание российского диктатора о так называемом "рождественском перемирии" – исключительно пропагандистский жест и ничего больше.

По его словам, Россия всячески пытается хотя бы на время снизить интенсивность боев и интенсивность ударов по своим логистическим центрам.

"Это не удалось сделать теми или иными военными способами. Поэтому в ход пошли стандартные информационные уловки. Кроме того, Россия хочет показать якобы "гуманистические подходы в войне" и попытаться убедить европейцев с тем, чтобы они начали давить на нас. Задача они одна: "Немедленный стол переговоров, принятие российского ультиматума, новая линия разделения". Вот циничное содержание указания Путина о "временном прекращении огня". Банальный прием", - отметил Подоляк.

Советник главы ОП уверен, что у предложения РФ по "рождественскому перемирию" нет даже малейшего желания прекратить войну.

"Поэтому еще раз: не нужно реагировать на заведомо манипулятивные инициативы руководства РФ", – призвал он.

Временное перемирие со стороны России оценил и глава ОП Андрей Ермак.

Реакция Андрей Ермака на "перемирие" от РФ
Реакция Андрей Ермака на "перемирие" от РФ / скриншот

"Рождественское перемирие"

5 января президент страны-агрессора Владимир Путин потребовал от министра обороны РФ Сергея Шойгу ввести режим прекращения огня. Как сообщается на сайте Кремля, Путин поручил ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня "по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО".

В этот же день российские захватчики убили в городе Берислав Херсонской области целую семью – они во время атаки с воздуха попали в их дом. Погибли родители и их 12-летний сын.

Напомним, патриарх Кирилл, который ранее призвал убивать украинцев, призвал установить "рождественское перемирие" с 6 по 7 января. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте Московского патриархата.

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Автор: Сергей Кущ
перемирие война в Украине Михаил Подоляк
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