"Рождественское перемирие": РФ убила на Херсонщине семью с 12-летним ребенком

Мама, папа и их сын готовились встретить Рождество вместе, но удар оккупантов убил их в собственном доме.

В результате удара РФ погибли родители и их 12-летний сын/ Фото иллюстративное: Херсонская ОВА, ua.depositphotos.com

Российские захватчики убили в городе Берислав Херсонской области целую семью – они во время атаки с воздуха попали в их дом.

Погибли родители и их 12-летний сын. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram.

Он обратил внимание на цинизм ситуации – ведь еще утром Российская православная церковь просила о "рождественском перемирии" и чтобы "обе стороны прекратили вести огонь на праздники", а после этого из-за подлого удара оккупантов погибает семья украинцев с ребенком.

"В этом вся низость и подлость россии. Утром они говорят о "рождественском перемирии", а уже в обед убивают всю семью. Чем провинились муж, жена и их 12-летний сын? Тем, что они просто украинцы? Люди готовились встретить Рождество вместе, но циничный удар россиян убил их в собственном доме...", – написал Тимошенко.

Замглавы ОП выразил соболезнования родным и близким погибших. Он подчеркнул, что военные преступники будут наказаны.

Напомним, оккупанты 31 декабря 40 раз обстреляли территорию Херсонской области. Из-за обстрелов получили ранения три человека, из которых двое – дети. В новогоднюю ночь захватчики обстреляли детскую областную больницу в Херсоне было около семи "прилетов", выбито более 700 окон.

Также сообщалось, что на Херсонщине 13-летний мальчик дважды за сутки попал под обстрел РФ. Сначала оккупанты его ранили, когда он с сестрой шел домой за несколько часов до Нового года в родном поселке Надднепрянское под Херсоном. Раненого мальчика в очень тяжелом состоянии доставили в реанимацию детской областной больницы в Херсоне, но там его застал второй сильный обстрел. В итоге ребенка перевезли в Николаев.

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