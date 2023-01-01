13-летний мальчик дважды за сутки попал под обстрел РФ, второй раз – в реанимации больницы Херсона

Ребенок два раза попал под ракетный обстрел захватчиков 31 и 1 января с интервалом в несколько часов.

РФ обстреляла детскую больницу в Херсоне/ Telegram Херсонская область

На Херсонщине в поселке городского типа Надднепрянское в субботу, 31 декабря, двое детей попали под обстрел оккупантов. Братик и сестренка как раз возвращались домой, когда их посреди дороги застала вражеская атака. Это произошло за считанные часы до Нового года.

13-летнего мальчика в тяжелом состоянии доставили в больницу, и врачи буквально вытащили его с того света. Об этом рассказали Херсонской областной военной администрации.

Однако уже в медучреждении мальчик попал под второй ракетный обстрел. Российские оккупанты открыли огонь по детской больнице, в реанимации которой лежал подросток.

"1 января, в первые минуты Нового Года, российская армия атакует Херсонскую областную детскую клиническую больницу. В этот момент 13-летний Ярослав находился в реанимационном отделении. В палате, в которой лежал ребенок в крайне тяжелом состоянии, выбило окна", – рассказали в ОВА.

После этого ребенка эвакуировали в Николаев, где врачи продолжают бороться за его жизнь.

"Что этим нелюдям сделал 13-летний мальчик, что они дважды пытались его убить. Нет таких слов, чтобы описать ненависть и отвращение к россиянам, которые отдали и выполнили этот преступный приказ. Сидеть вам на скамье трибунала и гореть в аду", – подчеркнули в Херсонской ОВА.

Массированная ракетная атака РФ

Напомним, в Украине в субботу, 31 декабря, во время воздушной тревоги прокатилась череда взрывов в различных областях. Страна-агрессор Россия массово запустила по Украине ракеты. Во многих городах энергетики выключили свет, чтобы уменьшить уровень повреждений. Были "прилеты" в Киеве, Хмельницком, Николаеве и Запорожье.

В новогоднюю ночь на 1 января 2023 года оккупанты снова массированно атаковали Украину. Они запустили по Украине ракеты и десятки дронов-камикадзе. Во время российской атаки были "прилеты". В частности, взрывы произошли в Голосеевском и Шевченковском районах столицы. Оккупанты цинично написали поздравления "С Новым годом" на дронах-камикадзе, которые запустили для убийства украинцев.

Сообщалось, что оккупанты за минувшие сутки, 31 августа, 40 раз обстреляли территорию Херсонской области. Из-за обстрелов получили ранения три человека, из которых двое – дети. В новогоднюю ночь захватчики обстреляли детскую областную больницу в Херсоне, было около семи "прилетов", выбито более 700 окон.

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