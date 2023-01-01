Оккупанты обстреляли больницу и дома в Херсоне: есть погибшие, двое детей ранены

13-летний мальчик находится в тяжелом состоянии, 12-летняя девочка получила ранения средней степени тяжести.

Последствия обстрела оккупантами детской больницы в Херсоне/ Telegram Херсонская ОВА

Российские захватчики за минувшие сутки, 31 августа, 40 раз обстреляли территорию Херсонской области. Из-за обстрелов оккупантов за сутки получили ранения три человека, из которых двое – дети. 13-летний мальчик получил тяжелые ранения и находится в тяжелом состоянии, 12-летняя девочка получила ранения средней степени тяжести.

Противник вел огонь по мирным населенным пунктам области из артиллерии, реактивных систем залпового огня и минометов. Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация.

Областной центр за минувшие сутки оккупанты атаковали 18 раз. Вражеские снаряды попали в объект критической инфраструктуры, частные и многоквартирные дома.

РФ обстреляла детскую больницу в Херсоне

В новогоднюю ночь российские оккупанты обстреляли Херсонскую детскую областную больницу. Как сообщают в Херсонской ОВА, было около семи "прилетов", выбито более 700 окон.

В ГСЧС Украины рассказали, что персонал больницы успел эвакуировать в подвал 17 детей, четырех родителей и 38 работников.

Также было два попадания в другой корпус больницы, там выбило окна и повредило стену.

Массированная ракетная атака РФ

Напомним, в Украине в субботу, 31 декабря, во время воздушной тревоги прокатилась череда взрывов в различных областях. Страна-агрессор Россия массово запустила по Украине ракеты. Во многих городах энергетики выключили свет, чтобы уменьшить уровень вреда. Были "прилеты" в Киеве, Хмельницком, Николаеве и Запорожье.

В Киеве в результате ракетной атаки уже известно об одном погибшем и 13 пострадавших. "Прилеты" были в Печерском, Голосеевском и Соломенском районах столицы. В частности, вблизи станции метро "Дворец Украины" было попадание в отель.

Утром 1 января стало известно о еще одной погибшей – в Хмельницком умерла 22-летняя девушка, которая была ранена во время атаки РФ. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии сразу после удара оккупантов, но спасти раненую девушку не удалось.

В новогоднюю ночь на 1 января 2023 года оккупанты снова массированно атаковали Украину. Они запустили по Украине ракеты и десятки дронов-камикадзе. Во время российской атаки были "прилеты". В частности, взрывы произошли в Голосеевском и Шевченковском районах столицы. Оккупанты цинично написали поздравления "С Новым годом" на дронах-камикадзе, которые запустили для убийства украинцев.

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