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"Едва успевали перезаряжать NASAMS": в Воздушных силах рассказали об уникальном опыте ПВО 1 января

1 января 2023, 12:27
В ночь на 1 января 2023 года оккупанты атаковали Украину с воздуха. 45 иранских дронов-камикадзе "Шахед" удалось сбить силам ПВО.
NASAMS,
Благодаря NASAMS небо было действительно под надежной защитой / Фото Википедия, Нацполиция

Спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат рассказал об уникальном опыте сил ПВО Украины при использовании зенитно-ракетных комплексов NASAMS.

По его словам, украинские специалисты противовоздушной обороны "на отлично" освоили NASAMS и с их помощью ловко уничтожали иранские беспилотники-камикадзе в ночь на 1 января 2023 года.

Игнат отметил, что небо было действительно под надежной защитой.

"Хочется еще отметить помощь партнеров. Для них должен быть такой знак-сигнал, потому что NASAMS едва успевали перезаряжать наши военнослужащие. Как из артиллерии ими лупили. Такого опыта применения этого ЗРК, пожалуй, никто не имеет: во время ведения боя перезаряжать комплекс и уничтожать воздушные цели. Это говорит о том, что у нас просто их мало... ракеты есть, а самих ЗРК нам надо больше", - сказал в эфире национального телемарафона спикер Воздушных сил.

"Это еще один сигнал нашим партнерам - насколько ловко и эффективно в таких боевых условиях могут применять боевую технику иностранного производства наши специалисты, которые всего несколько недель назад проходили обучение", - добавил он.

Атака Украины в ночь на 1 января 2023

В ночь на 1 января 2023 года российские войска атаковали Украину с воздуха. Враг запускал, в частности, беспилотники. 45 иранских дронов-камикадзе "Шахед" удалось сбить силам ПВО.

Под ударом оказались в том числе Киев и область. В столице сбитая ракета упала в Шевченковском районе, а в Киевской области зафиксирован "прилет" по объекту инфраструктуры.

Один из дронов упал на спортивной площадке, где играют дети. Оккупанты цинично написали на беспилотнике "С Новым годом".

В КГВА утром уточнили, что в районе Киева были обнаружены 32 воздушные цели, все были уничтожены. Информации о жертвах нет.

Водо- и теплоснабжение столицы работает в штатном режиме.

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