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"Победим украинцев, НАТО и весь мир": Пригожин размечтался об успехе РФ в войне и сказал "условие"

1 января 2023, 12:57
"Повар Путина" поделился своими розовыми мечтами и сказал, будто бы России мешает одержать победу лишь "бюрократия и коррупция".
Российские военные, Евгений Пригожин
Пригожин размечтался об успехе РФ в войне и сказал "условие"/ Telegram

Владелец частной военной кампании "Вагнера" и "повар Путина" Евгений Пригожин размечтался, что когда-то стране-агрессору России якобы удастся одержать победу над Украиной, а затем НАТО и всем миром.

Такими безумными мыслями он поделился, сидя в кругу оккупантов-вагнеровцев, воюющих против Украины. Соответствующее видео появилось в соцсетях.

При этом Пригожин говорит, будто России мешает победить коррупция и бюрократия. А потому, мол, сначала нужно победить "бюрократов и коррупционеров" в РФ, а уже после этого до конца 2023 года "захватить мир".

Сами оккупанты на вопрос о том, чего они желали бы, ответили о потребности в боеприпасах, ведь нечем воевать. Но Пригожин перебил их буквально на полуслове и начал делиться своим взглядом на ситуацию, рассказывая о своих захватнических амбициях в отношении всего мира.

Пригожин
скрин

Ранее аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечали, что Евгений Пригожин пытается усилить роль своей ЧВК в российских военных операциях на территории Украины. У него есть политические амбиции, и увеличением роли своей ЧВК в войне он хочет повлиять на ультранационалистический электорат в России, который он надеется позже использовать.

Напомним, главарь ЧВК "Вагнгера" Евгений Пригожин высмеял зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, который опубликовал свои "прогнозы" на 2023 год. Пригожин назвал слова Медведева "эротическими фантазиями".

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