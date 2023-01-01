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Войне придет конец в случае устранения Путина, его преемник выведет войска из Украины – политтехнолог

1 января 2023, 11:18
Пригожин, Патрушев-младший и другие кандидаты на место Путина не разделяют его безумных идей о "воссоздании СССР" и "украинцев и россиян как один народ".
Владимир Путин, Михаил Шейтельман
Войне придет конец в случае устранения Путина, считает политтехнолог Михаил Шейтельман/ Reuters, скрин

Страна-агрессор Россия на может сейчас капитулировать в войне, потому что российский диктатор Владимир Путин искренне верит в свои безумные идеи об "украинцах и русских как одном народе", "возможности воссоздания СССР", и воспринимает Запад как страшную угрозу для России. При этом диктатор верит, будто бы РФ "великая и могущественная держава, имеющая особую роль в истории".

Такие убеждения влияют на позицию Путина относительно войны в Украине и во многих других вопросах. Об этом рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман, пишет "24 канал".

Именно из-за таких неизменных убеждений Путина Россия сейчас не может капитулировать в войне, отмечает политтехнолог. Диктатор РФ упорно стоит на своем.

Однако в случае смены власти в России преемник нынешнего диктатора не будет придерживаться таких безумных идей.

"У того, кто придет на смену Путину, не будет этих сумасшедших идей. Ни один из потенциальных кандидатов (на место Путина – ред.) не имеет таких убеждений – ни Евгений Пригожин, ни Патрушев-младший, ни другие", – говорит Шейтельман.

Подобных идей может придерживаться разве что "личный банкир Путина" Юрий Ковальчук. Однако сам стать президентом он не может, разве что "продвинуть" на это место своего человека, который, однако, уже через пол года может стать "не своим".

Также он отмечает, что преемник Путина может согласиться вывести войска из Украины в обмен на снятие санкций с России.

По словам Шейтельмана, никто, кроме Путина, в РФ не готов возглавить войну против Украины.

Ранее сообщалось, что у российских оккупантов иссякли запасы артиллерийских боеприпасов, им будет трудно поддерживать текущий темп операций на отдельных участках фронта в Украине. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Напомним, посол США в Украине Бриджит Бринк прокомментировала атаку украинских городов российскими оккупантами в новогоднюю ночь 1 января 2023 года. По ее словам, российский диктатор Владимир Путин так и не понял, что украинцы сделаны из железа.

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