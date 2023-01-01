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"Путин не понимает, что украинцы сделаны из железа": посол США уверена в победе Украины в 2023 году

1 января 2023, 10:56
Бриджит Бринк прокомментировала атаку россиян в новогоднюю ночь.
бриджит бринк
Бриджит Бринк заявила, что , что США верят в победу Украины в 2023 году / Фото sk usembassy gov

Посол США в Украине Бриджит Бринк прокомментировала атаку украинских городов российскими оккупантами в новогоднюю ночь 1 января 2023.

По ее словам, российский диктатор Владимир Путин так и не понял, что украинцы сделаны из железа.

"Невероятно. Россия холодно и трусливо напала на Украину в первые часы нового года. Путин, похоже, до сих пор не понимает, что украинцы сделаны из железа", - написала Бринк в Twitter.

Дипломат добавила, что США верят в победу Украины в 2023 году.

"Америка абсолютно уверена, что Украина победит в 2023 году. Слава Украине!" - отметила она.

'Путин не понимает, что украинцы сделаны из железа': посол США уверена в победе Украины в 2023 году

Атака Украины в ночь на 1 января 2023

В ночь на 1 января 2023 года российские войска атаковали Украину с воздуха. Враг запускал, в частности, беспилотники. 45 иранских дронов-камикадзе "Шахед" удалось сбить силам ПВО.

Под ударом оказались в том числе Киев и область. В столице сбитая ракета упала в Шевченковском районе, а в Киевской области зафиксирован "прилет" по объекту инфраструктуры.

Один из дронов упал на спортивной площадке, где играют дети. Оккупанты цинично написали на беспилотнике "С Новым годом".

В КГВА утром уточнили, что в районе Киева было обнаружено 32 воздушных цели, все были уничтожены. Информации о жертвах нет.

Водо- и теплоснабжение столицы работает в штатном режиме.

При этом на втором пути станции метро "Гидропарк" Святошинско-Броварской линии обнаружен предмет, похожий на обломок ракеты.

Движение электропоездов от станции метро "Лесная" до станции "Днепр" временно приостановлено. На месте работает взрывотехническая служба.

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