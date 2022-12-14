'Помощь уже в пути': в США анонсировали новые поставки Украине после удара дронов-камикадзе РФ

Посол Соединенных Штатов Америки в Украине Бриджит Бринк прокомментировала утреннюю атаку РФ дронами-камикадзе.
По ее словам, помощь для Украины уже в пути. Об этом она сообщила в Twitter.
"Беспилотники в Киеве сегодня утром, но я знаю, что просыпаться от российских бомб стало слишком частым явлением, которое украинцы с храбростью и достоинством переживают по всей Украине. Мы с вами - еще больше помощи уже в пути", — отметила Бринк.
Атака дронов-камикадзе
Напомним, в Киеве утром в среду, 14 декабря, прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Их было слышно в разных районах города.
Воздушную тревогу объявили около 6 часов утра. После этого сообщалось, что угроза связана с дронами-"шахедами", которые Россия запустила в сторону Украины.
Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил на Киевщине работает противовоздушная оборона.
"Киевщина, утро. Работает ПВО! Важно сейчас находиться в укрытиях и безопасных местах", – написал он Telegram.
После этого мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в одном из районов города.
"Взрывы в Шевченковском районе столицы. Службы следуют на место. Подробнее – позже", – написал он.
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