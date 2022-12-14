РФ запустила "шахеды" по Украине, в Киеве взрывы в одном из районов: что известно

Мэр столицы сообщил, что соответствующие службы уже следуют на место, где произошел взрыв.
В Киеве утром в среду, 14 декабря, прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Их было слышно в разных районах города.
Воздушная тревога была объявлена около 6 часов утра. После этого сообщалось, что угроза связана с дронами-шахедами, которые Россия запустила в сторону Украины.
Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что в Киевской области работает противовоздушная оборона.
"Киевщина, утро. Работает ПВО‼️ Важно сейчас находиться в укрытиях и безопасных местах", – написал он Telegram.
После этого мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в одном из районов города.
"Взрывы в Шевченковском районе столицы. Службы следуют на место. Детальнее – со временем", – написал он.
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Автор: Алёна Воронина