glavred
УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

РФ запустила "шахеды" по Украине, в Киеве взрывы в одном из районов: что известно

14 декабря 2022, 06:46
Мэр столицы сообщил, что соответствующие службы уже следуют на место, где произошел взрыв.
дым
В Киеве были взрывы в одном из районов во время воздушной тревоги/pixabay.com

В Киеве утром в среду, 14 декабря, прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Их было слышно в разных районах города.

Воздушная тревога была объявлена около 6 часов утра. После этого сообщалось, что угроза связана с дронами-шахедами, которые Россия запустила в сторону Украины.

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что в Киевской области работает противовоздушная оборона.

"Киевщина, утро. Работает ПВО‼️ Важно сейчас находиться в укрытиях и безопасных местах", – написал он Telegram.

После этого мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в одном из районов города.

"Взрывы в Шевченковском районе столицы. Службы следуют на место. Детальнее – со временем", – написал он.

Новость дополняется…

новости Киева война в Украине вторжение России
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

06:50

Каким знакам зодиака повезет в любви в 2023 году: астролог назвал трех счастливчиков

06:47

Как правильно хранить хлеб: 5 правил, чтобы он был рыхлым и свежим даже через неделю.

06:46

РФ запустила "шахеды" по Украине, в Киеве взрывы в одном из районов: что известно

06:25

"РФ беспомощна против ударов Украины по ее территории": эксперт объяснил причинуВидео

06:03

Ирония истории: если будет "новая Ялта"мнение

Реклама
05:30

Ударят морозы до – 21°: синоптики предупредили украинцев о резком похолоданииВидео

05:00

Россия прогнозирует выход ВСУ на границы 1991 года и укрепляет свои границы – СвитанВидео

04:30

В протертых носках на фоне Эйфелевой башни: Ирина Шейк удивила новым фото

04:03

"1 января будет самым опасным": астролог предсказала изменения в войне в УкраинеВидео

03:35

Три знака Зодиака ждет сногсшибательный роман в январе: кому повезет в первый месяц 2023 года

03:10

3 непревзойденных рецепта бутербродов на Новый год 2023: эффектная закуска, которую оценит КроликВидео

02:35

"Я 46 дней не снимал обувь": военный о тяжелых боях в Мариуполе и взятии в пленВидео

01:36

Военный эксперт спрогнозировал, преодолеет ли РФ в плане оружия западные санкции

01:31

"Это незаконно": дзюдоистка Дарья Белодед сверкнула ложбинкой декольте в ресторане

00:51

Приметы на 14 декабря: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы в семью не привлечь бедыВидео

00:30

Календарь 2022: как и когда отдыхает Украина

00:02

Выходные на Новый год 2023 и Рождество: что изменилось

13 декабря, вторник
23:58

"Света станет больше": украинцам сообщили хорошие новости по ситуации с энергетикойВидео

23:52

Волосы будут сиять как после салона: максимально простой рецепт маски из оливкового маслаВидео

23:32

"Будет пылать, пока не сгорит вся Москва": Данилов прокомментировал пожары и взрывы в РФВидео

Реклама
23:18

"На ситуации на фронте не отразится": к чему приведут инциденты на аэродромах в РФ – экспертВидео

23:14

Наркодилера, для которого жена клянчила залог, отправили в тюрьму

23:06

"Усложняет нашу работу": в ВСУ рассказали о новой тактике оккупантов на востокеВидео

22:47

Денежный гороскоп 2023: каким знакам зодиака ждать богатства в год КроликаВидео

22:45

"Зависит от количества": эксперт рассказал, может ли РФ истощить украинскую ПВОВидео

22:37

"Раки будут довольны": мэр Никополя намекнул на массовую "демилитаризацию" захватчиков

22:27

Частота ракетных ударов по Украине уменьшится: эксперт назвал причинуВидео

22:15

Собчак публично поссорилась с молодухой клоуна Петросяна

21:50

"Ищи другую": путинистка Валерия ошалела от безумств ПригожинаВидео

21:40

Россия распадется по Уральскому хребту, а управлять ее развалом будет Китай - СвитанВидео

21:12

К Новому году цены станут "золотыми": какие продукты можно купить уже сейчасВидео

20:30

Вывод войск России на Рождество: Данилов сделал заявлениеВидео

20:25

На телеканалах ПЛЮСПЛЮС и ТЕТ покажут украинский анимационный фильм "Украденная луна. Кум"

20:15

В начале 2023 года армия РФ может возобновить большое наступление против Украины - КулебаВидео

20:10

Приметы на 15 декабря: какие 2 вещи нужно сделать каждому, чтобы привлечь богатствоВидео

19:52

Готовятся к отправке: Украина получит от США долгожданные системы Patriot - CNNВидео

19:37

"Хотите испортить свадьбу, зовите Седокову": певица опозорилась на миллионной свадьбе одессита Джигана

19:23

Какой цвет лака старит руки после 40 лет: 8 вариантов маникюра, от которых ни капли радости

19:21

Виталина Библив рассказала, как ее спас Виталий Кличко в одном из столичных ресторанов

19:20

Сосед, который вечно портит всем нервымнение

Реклама
19:20

Гороскоп на завтра 14 декабря 2022: Тельцам – рухнувшие планы, а Львам – лидерство

19:15

"Диктатор поднимает ставки": Маломуж рассказал, как Путин будет "кошмарить" УкраинуВидео

19:10

Сочные и ароматные голубцы: 5 секретов приготовления вкусного обеда

18:48

Поздравления с Новым годом 2023 в прозе, стихах и прикольные картинки

18:41

Вывалились из поезда: оккупанты попали в снежную ловушку и потеряли БМП посреди поляВидео

18:38

Галкин заявил, что стал иноагентом из-за Владимира Зеленского: "Это только за деньги можно хотеть"

18:14

"Путин сможет уйти": эксперт предположил, что на трибунал отправят двойника российского диктатораВидео

18:04

"Последствия будут масштабными": Украина жестко пригрозила Ирану из-за поддержки войныВидео

17:45

Секретная миссия в Украине: британские морпехи проводили "незаметные операции" - The TimesВидео

17:28

"Ситуация плачевная": полковник ВСУ назвал причину ракетного дефицита в РФВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости телеграм
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять