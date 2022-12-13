'Будет пылать, пока не сгорит вся Москва': Данилов прокомментировал пожары и взрывы в РФ

Секретарь СНБО убежден, что похожих событий в России с каждой неделей будет только больше.

Данилов заявил, что "бавовна" в России будет и дальше / УНИАН, скриншот

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что пожары и взрывы на территории России будут до тех пор, пока вся Москва не сгорит. Он подчеркнул, что "бавовна" на российских объектах с каждой неделей будет происходить все чаще и чаще. Об этом Данилов рассказал в эфире ТСН в рамках телемарафона "Единые новости".

"Мы понимаем ситуацию, которая происходит на сегодня. И то, что у них там происходит в России, поверьте, оно будет только увеличиваться с каждой неделей. И те события, которые там происходят... Я не могу сказать, кто к этому причастен, но поверьте, оно будет гореть и гореть, пока не сгорит вся та Москва, что непременно произойдет в наши с вами дни", - заявил Данилов.

Секретарь СНБО также добавил, что некоторые политики предлагали Украине переговоры с Россией на ее условиях, но украинский гарант отклонял такие предложения как неприемлемые.

Взрывы на аэродромах России

Как сообщал Главред, 5 декабря в Энгельсе Саратовской области на российской военной авиабазе прогремели взрывы. По предварительным данным, неизвестный ударный беспилотник упал на взлетно-посадочную полосу, после чего произошел взрыв. Было повреждено минимум два бомбардировщика Ту-95.

В Минобороны РФ подтвердили удар по военным аэродромам в Саратовской и Рязанской областях. В результате ликвидированы трое военных РФ, также нанесены повреждения боевым самолетам оккупантов, говорится в сообщении Минобороны РФ.

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что взрывы на двух стратегических аэродромах в России могут сорвать кампанию РФ с атак на объекты инфраструктуры и энергосетей Украины.

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