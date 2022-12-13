'Будет пылать, пока не сгорит вся Москва': Данилов прокомментировал пожары и взрывы в РФ

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что пожары и взрывы на территории России будут до тех пор, пока вся Москва не сгорит. Он подчеркнул, что "бавовна" на российских объектах с каждой неделей будет происходить все чаще и чаще. Об этом Данилов рассказал в эфире ТСН в рамках телемарафона "Единые новости".
"Мы понимаем ситуацию, которая происходит на сегодня. И то, что у них там происходит в России, поверьте, оно будет только увеличиваться с каждой неделей. И те события, которые там происходят... Я не могу сказать, кто к этому причастен, но поверьте, оно будет гореть и гореть, пока не сгорит вся та Москва, что непременно произойдет в наши с вами дни", - заявил Данилов.
Секретарь СНБО также добавил, что некоторые политики предлагали Украине переговоры с Россией на ее условиях, но украинский гарант отклонял такие предложения как неприемлемые.
Взрывы на аэродромах России
Как сообщал Главред, 5 декабря в Энгельсе Саратовской области на российской военной авиабазе прогремели взрывы. По предварительным данным, неизвестный ударный беспилотник упал на взлетно-посадочную полосу, после чего произошел взрыв. Было повреждено минимум два бомбардировщика Ту-95.
В Минобороны РФ подтвердили удар по военным аэродромам в Саратовской и Рязанской областях. В результате ликвидированы трое военных РФ, также нанесены повреждения боевым самолетам оккупантов, говорится в сообщении Минобороны РФ.
Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что взрывы на двух стратегических аэродромах в России могут сорвать кампанию РФ с атак на объекты инфраструктуры и энергосетей Украины.
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