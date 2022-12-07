"Может быть эскалация": разъяренный Путин может нанести удар после взрывов на аэродромах - CNN

Недавние взрывы на российских аэродромах стали личным оскорблением для российского диктатора Владимира Путина. А все из-за того, что "бавовна расцвела" в глубоком тылу РФ. Это может привести к серьезной эскалации на войне, которую Путин развязал против Украины. Об этом сообщает CNN.
В мире опасаются, что "директор" России может нанести еще более жестокий удар.
"Но трудно понять, что еще Россия может сделать с Украиной, чего она до сих пор не сделала. РФ сравняла города с землей, бессердечно и неустанно наносила удары по гражданской инфраструктуре, когда это было возможно, убивала тысячи мирных жителей и еще больше военных, а также бомбила роддома и приюты, обозначенные словом "дети", – говорится в сообщении.
Взрывы на аэродромах России
В понедельник, 5 декабря, в Энгельсе Саратовской области на российской военной авиабазе прогремели взрывы. По предварительным данным, неизвестный ударный беспилотник упал на взлетно-посадочную полосу, после чего произошел взрыв. Было повреждено минимум два бомбардировщика Ту-95.
В Минобороны РФ подтвердили удар по военным аэродромам в Саратовской и Рязанской областях. В результате ликвидированы трое военных РФ, также нанесены повреждения боевым самолетам оккупантов, говорится в сообщении Минобороны РФ.
После этого у Путина сделали заявление относительно ситуации. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что Путину доложили о взрывах на двух аэродромах в Саратовской и Рязанской областях. Он регулярно получает информацию о подобных инцидентах. Но Кремль не знает точной информации и советует обратиться в Министерство обороны.
Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что взрывы на двух стратегических аэродромах в России могут сорвать кампанию РФ с атак на объекты инфраструктуры и энергосетей Украины.
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