Взрывы на военном аэродроме Энгельс в России: у Путина сделали заявление по ситуации

В Кремле не располагают точной информацией, связанной со взрывами на военном аэродроме Энгельс и в Рязанской областях, сказал рупор главы РФ Дмитрий Песков.

Путин знает о взрывах на военном аэродроме Энгельс и в Рязанской области - Песков / Коллаж скриншот видео соцсети, УНИАН

Директору страны-агрессора России Владимиру Путину доложили о взрывах на двух аэродромах в Саратовской и Рязанской областях. Он регулярно получает информацию о подобных инцидентах. Кремль не знает точной информации и советует обратиться в министерство обороны. Об этом заявил кремлевский представитель Дмитрий Песков.

Как сообщает РБК, он рассказал о том, что Путин постоянно получает сведения о происходящем. Кремль, дескать, точной информацией не располагает и предлагает обратиться в министерство обороны.

"Разумеется, от всех соответствующих служб президент регулярно получает информацию обо всем, что происходит. Я видел эти сообщения только из СМИ, но точной информацией не располагаю и не могу что-либо комментировать. Рекомендую обратиться в министерство обороны", - подчеркнул Дмитрий Песков.

Взрывы на военной базе России в Энгельсе

Российские СМИ 5 декабря сообщили о том, что утром на военной авиабазе Энгельс в Саратовской области прогремели взрывы. Согласно их информации, ударный БПЛА атаковал российские бомбардировщики. Вероятно, повреждены два военных самолета Ту-95.

Советник ОП Алексей Арестович сказал, что повреждения получили минимум три бомбардировщика России. Причиной взрывов он назвал неосторожное курение. По словам Арестовича, с этой авиабазы вылетают военные самолеты для бомбардировок Украины.

Журналисты Spiegel на днях рассказали, что боевая авиация оккупантов России проводит тренировочные маневры на военном аэродроме Энгельс-2. Спутниковые снимки зафиксировали около двух десятков бомбардировщиков дальнего действия – Ту-95 и Ту-160. Эксперты утверждали, что ситуация указывает на возможную подготовку к масштабной атаке на Украину.

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