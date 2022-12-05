Взрывы на военном аэродроме Энгельс в России: у Путина сделали заявление по ситуации

Директору страны-агрессора России Владимиру Путину доложили о взрывах на двух аэродромах в Саратовской и Рязанской областях. Он регулярно получает информацию о подобных инцидентах. Кремль не знает точной информации и советует обратиться в министерство обороны. Об этом заявил кремлевский представитель Дмитрий Песков.
Как сообщает РБК, он рассказал о том, что Путин постоянно получает сведения о происходящем. Кремль, дескать, точной информацией не располагает и предлагает обратиться в министерство обороны.
"Разумеется, от всех соответствующих служб президент регулярно получает информацию обо всем, что происходит. Я видел эти сообщения только из СМИ, но точной информацией не располагаю и не могу что-либо комментировать. Рекомендую обратиться в министерство обороны", - подчеркнул Дмитрий Песков.
Взрывы на военной базе России в Энгельсе
Российские СМИ 5 декабря сообщили о том, что утром на военной авиабазе Энгельс в Саратовской области прогремели взрывы. Согласно их информации, ударный БПЛА атаковал российские бомбардировщики. Вероятно, повреждены два военных самолета Ту-95.
Советник ОП Алексей Арестович сказал, что повреждения получили минимум три бомбардировщика России. Причиной взрывов он назвал неосторожное курение. По словам Арестовича, с этой авиабазы вылетают военные самолеты для бомбардировок Украины.
Журналисты Spiegel на днях рассказали, что боевая авиация оккупантов России проводит тренировочные маневры на военном аэродроме Энгельс-2. Спутниковые снимки зафиксировали около двух десятков бомбардировщиков дальнего действия – Ту-95 и Ту-160. Эксперты утверждали, что ситуация указывает на возможную подготовку к масштабной атаке на Украину.
Другие новости:
- "Падение Донецка - очевидная реальность": у Зеленского рассказали о контрнаступлении ВСУ
- Темп наступления ВСУ на востоке скоро увеличится: в ISW заявили о приближении перемен на фронте
- ВСУ освободят левобережье Херсонщины, оккупанты понимают неизбежность поражения – ОК Юг