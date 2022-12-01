УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Авиация РФ проводит маневры, есть угроза новой воздушной атаки на Украину – Spiegel

1 декабря 2022, 08:56

Большое число бомбардировщиков указывает либо на подготовку агрессора РФ к эскалации, либо на крупномасштабную атаку, считает военный аналитик Арда Мевлютоглу.

Бомбардировщик РФ, фото база Энгельс
Агрессор стянул на военный аэродром Энгельс-2 почти два десятка бомбардировщиков - СМИ / ua.depositphotos.com, Maxar Technologies

Боевая авиация оккупанта России проводит маневры на военном аэродроме Энгельс-2, который считается одной из важнейших баз российских ВВС. На аэродроме зафиксировано почти два десятка бомбардировщиков дальнего действия Ту-95 и Ту-160. Проводимые мероприятия указывают на подготовку либо к эскалации, либо к крупномасштабной атаке на Украину.

Как сообщает Spiegel, компании Maxar Technologies и Planet Labs еще 28 ноября опубликовали спутниковые фотоснимки, на которых заметны два десятка российских бомбардировщиков дальнего действия – Ту-95 и Ту-160.

Также на снимках видны топливозаправщики, ящики с боеприпасами, ремонтные материалы и транспортные средства.

Бомбардировщики РФ Энгельс
Спутниковые снимки бомбардировщиков РФ на военной базе Энгельс-2 / Maxar Technologies

Кроме того, на взлетной полосе аэродрома Энгельс припарковано много крупных грузовых самолетов. Есть и тележки, используемые для перевозки крылатых ракет, таких как Х-55 и Х-101.

Бомбардировщики РФ Энгельс
Спутниковые снимки бомбардировщиков РФ на военной базе Энгельс-2 / Maxar Technologies

Как полагает военный аналитик Арда Мевлютоглу, такая концентрация бомбардировщиков агрессора на взлетно-посадочной полосе указывает на, вероятно, "усиление боевых действий, если не на неминуемую крупномасштабную атаку".

Примечательно, Энгельс-2 – одна из самых важных баз ВВС российского агрессора. На военном аэродроме находятся два полка стратегических бомбардировщиков. Самолеты являются частью российской тактики воздушного ядерного сдерживания.

На спутниковых снимках 8 и 9 октября авиабаза была относительно безлюдной. Но уже 10 числа там можно было заметить множество дополнительных бомбардировщиков дальнего действия.

Бомбардировщики РФ Энгельс
Спутниковые снимки бомбардировщиков РФ на военной базе Энгельс-2 / Maxar Technologies

Угроза ракетных ударов РФ по Украине

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат ранее сделал заявление о том, что оккупант Россия в любой момент может нанести массированный ракетный удар по территории Украины. Враг бьет ракетами с определенной периодичностью – раз в неделю. Возможно, такая схема будет сохраняться.

Игнат также говорил, что с момента полномасштабного военного вторжения РФ выпустила более 4 000 ракет, не считая ударов С-300 и с реактивных систем залпового огня. Как полагает спикер ВС, война выходит на новый уровень, поэтому Украине нужно усиление ПВО.

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия полагает, что войска России на этой неделе могут нанести массированный ракетный удар по Украине. Он призвал украинцев заранее запасаться продуктами в сухом виде на длительный период.

Другие новости:

новости России война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

09:11

Как "спасти" заряд ноутбука и продлить его работу от батареи при отключениях света

09:00

На Херсонщине оккупанты захватили в плен и морили голодом 14-летнего подростка

08:57

В Киеве будут выключать свет во всех домах: энергетики объяснили измененияВидео

08:56

Авиация РФ проводит маневры, есть угроза новой воздушной атаки на Украину – Spiegel

08:50

Россия закрывается в сталинский концлагерьмнение

Реклама
08:40

Гороскоп на сегодня 1 декабря: Девы откроют бизнес, а Скорпионы поймают удачу за хвост

08:15

День прокуратуры Украины 2022: поздравления в стихах, в прозе и в открытках

08:08

"Нас ждет череда приятных сюрпризов": Арестович заинтриговал изменениями на фронте до нового годаВидео

08:00

Пригожин отводит удар от Путина, скоро его могут списать со счетов — Снегирев

07:55

Ракетные обстрелы и многочисленные жертвы: астролог назвал самые опасные даты для Украины в декабреВидео

07:32

США собираются расширить боевую подготовку ВСУ – CNNВидео

07:14

Гороскоп на декабрь 2022 для Рыб: какие подарки приготовил последний месяц годаВидео

06:48

Бои за Бахмут могут стать "ловушкой" для оккупантов - ISW

06:40

Признание Бундестагом Голодомора геноцидом: почему это решение знаковоемнение

06:15

Что делать, если скучно: 7 лучших советов, как с пользой провести время

06:09

Минобороны Германии представит правительству предложение о размещении систем Patriot в Украине

05:47

Пентагон заключил соглашение на $1,2 миллиарда на шесть NASAMS для Украины

05:31

Гороскоп на декабрь-2022 для всех: кто окажется среди лузеров и счастливчиков месяцаВидео

05:30

Сломанная артиллерия в Украине стала проблемой для Пентагона - NYTВидео

05:02

С первым днем зимы: теплые поздравления, прикольные картинки и открытки

Реклама
04:44

"Как бомжиха со свалки": поклонники набросились на модницу ВолочковуВидео

04:02

Настя Каменских в белом-платье вышиванке показала глубокое декольте - Потап оценил

03:30

Гороскоп на декабрь 2022 для Стрельцов: деньги польются рекой и придет успех

02:50

Как водка поможет избавиться от слоя жира на кухне за 10 минут: хитрость, о которой мало кто знает

02:10

Украину накроет ледяной дождь и ударит сильный морозВидео

01:35

Военный эксперт спрогнозировал, когда ВСУ получат мощные системы ПВО SAMP-TВидео

01:00

Гороскоп на неделю 5-11 декабря 2022: Рыбам – неожиданности и нервы, а Скорпионам – разговоры

00:51

Приметы на 1 декабря: 3 вещи никогда нельзя делать в первый день зимы, чтобы не потерять деньгиВидео

00:51

Вкуснее ничего не придумать: 2 супер простых рецепта из крабовых палочек на Новый год 2023Видео

00:20

РФ готовится к нескольким крупным ракетным ударам по Украине - Sky NewsВидео

00:10

"Накрыла артиллерия": ВСУ ликвидировали "продажного начальника милиции" в ТокмакеВидео

30 ноября, среда
23:56

"Съедает" рак: знаменитого футболиста срочно госпитализировалиВидео

23:45

Елена Зеленская покорила стильным нарядом на встрече с королем Чарльзом IIIВидео

23:24

Иван Яковина. Путину запретили угрожать миру ядерной бомбойВидеоблоги

23:23

Зеленский объяснил, когда может закончиться война в УкраинеВидео

22:43

Германия признала Голодомор геноцидом украинского народаВидео

21:38

Развод изменил Степаненко до неузнаваемости: как выглядит 69-летняя бывшая Петросяна

21:30

В сети появилось фото взрослой дочери Тома Круза

21:24

"Приезжайте в Украину и увидите всё сами": Зеленский поставил на место Маска из-за "формулы мира"Видео

21:16

Россия потеряла 200 тысяч военных на войне в Украине - ПодолякВидео

Реклама
21:13

Еще один "голубь мира": изменившаяся до неузнаваемости Повалий пообещала много "любви" россиянам

21:02

"Весной начнется сафари": военнослужащий рассказал план-минимум ВСУ на зимуВидео

20:38

Интернет Starlink можно купить и легко установить в Украине: почему детище Маска у всех на слуху

20:32

Самый красивый новогодний маникюр 2023 френч, который очарует всех вокругФото

20:26

Гороскоп на декабрь 2022 для Водолеев: большие доходы, тайный роман и удачаВидео

20:20

Приметы на 2 декабря: какие 2 вещи нельзя делать в этот день, чтобы не навлечь бедуВидео

20:11

Мишель Андраде рассказала о трудностях в отношениях

20:01

"На примере Медведчука": Украина может обменять попов церквей МП на военныхВидео

19:44

Андрей Данилко рассказал, как Наталья Сумская спасает его во время блэкаута

19:20

Почему Симоньян пугает россиян Гаагоймнение

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Праздники
Троица 2023Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять