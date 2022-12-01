Авиация РФ проводит маневры, есть угроза новой воздушной атаки на Украину – Spiegel

Агрессор стянул на военный аэродром Энгельс-2 почти два десятка бомбардировщиков - СМИ / ua.depositphotos.com, Maxar Technologies

Боевая авиация оккупанта России проводит маневры на военном аэродроме Энгельс-2, который считается одной из важнейших баз российских ВВС. На аэродроме зафиксировано почти два десятка бомбардировщиков дальнего действия Ту-95 и Ту-160. Проводимые мероприятия указывают на подготовку либо к эскалации, либо к крупномасштабной атаке на Украину.

Как сообщает Spiegel, компании Maxar Technologies и Planet Labs еще 28 ноября опубликовали спутниковые фотоснимки, на которых заметны два десятка российских бомбардировщиков дальнего действия – Ту-95 и Ту-160.

Также на снимках видны топливозаправщики, ящики с боеприпасами, ремонтные материалы и транспортные средства.

Спутниковые снимки бомбардировщиков РФ на военной базе Энгельс-2 / Maxar Technologies

Кроме того, на взлетной полосе аэродрома Энгельс припарковано много крупных грузовых самолетов. Есть и тележки, используемые для перевозки крылатых ракет, таких как Х-55 и Х-101.

Спутниковые снимки бомбардировщиков РФ на военной базе Энгельс-2 / Maxar Technologies

Как полагает военный аналитик Арда Мевлютоглу, такая концентрация бомбардировщиков агрессора на взлетно-посадочной полосе указывает на, вероятно, "усиление боевых действий, если не на неминуемую крупномасштабную атаку".

Примечательно, Энгельс-2 – одна из самых важных баз ВВС российского агрессора. На военном аэродроме находятся два полка стратегических бомбардировщиков. Самолеты являются частью российской тактики воздушного ядерного сдерживания.

На спутниковых снимках 8 и 9 октября авиабаза была относительно безлюдной. Но уже 10 числа там можно было заметить множество дополнительных бомбардировщиков дальнего действия.

Спутниковые снимки бомбардировщиков РФ на военной базе Энгельс-2 / Maxar Technologies

Угроза ракетных ударов РФ по Украине

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат ранее сделал заявление о том, что оккупант Россия в любой момент может нанести массированный ракетный удар по территории Украины. Враг бьет ракетами с определенной периодичностью – раз в неделю. Возможно, такая схема будет сохраняться.

Игнат также говорил, что с момента полномасштабного военного вторжения РФ выпустила более 4 000 ракет, не считая ударов С-300 и с реактивных систем залпового огня. Как полагает спикер ВС, война выходит на новый уровень, поэтому Украине нужно усиление ПВО.

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия полагает, что войска России на этой неделе могут нанести массированный ракетный удар по Украине. Он призвал украинцев заранее запасаться продуктами в сухом виде на длительный период.

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