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На базе ВВС РФ в Энгельсе прогремели взрывы: дроны атаковали бомбардировщики – СМИ

5 декабря 2022, 09:34

Повреждены два российских стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-95.

Взрыв Энгельс
Взрыв Энгельс / Соцсети

На российской военной авиабазе в Энгельсе Саратовской области прогремели взрывы. По предварительным данным, неизвестный ударный беспилотник упал на взлетно-посадочную полосу, после чего произошел взрыв. Повреждены минимум два бомбардировщика Ту-95.

Как сообщает Telegram-канал Astra, "атака" случилась в понедельник утром, 5 декабря. Неустановленный БПЛА упал на взлетно-посадочную полосу на авиабазе Энгельс-1 в Саратовской области.

Указано, что повреждены два ракетоносца Ту-95. Двое российских военных получили ранения и госпитализированы.

Предполагается, что именно с аэродрома в Энгельсе вылетали российские бомбардировщики для нанесения ракетных ударов по Украине.

Взрыв Энгельс
Взрыв Энгельс / Соцсети

Кроме того, по информации пропагандистов РИА Новости, на аэродроме под Рязанью загорелся бензовоз. Случился взрыв. Погибли 3 человека, 6 людей пострадали.

Новость дополняется

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