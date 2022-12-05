На базе ВВС РФ в Энгельсе прогремели взрывы: дроны атаковали бомбардировщики – СМИ

Взрыв Энгельс / Соцсети

На российской военной авиабазе в Энгельсе Саратовской области прогремели взрывы. По предварительным данным, неизвестный ударный беспилотник упал на взлетно-посадочную полосу, после чего произошел взрыв. Повреждены минимум два бомбардировщика Ту-95.

Как сообщает Telegram-канал Astra, "атака" случилась в понедельник утром, 5 декабря. Неустановленный БПЛА упал на взлетно-посадочную полосу на авиабазе Энгельс-1 в Саратовской области.

Указано, что повреждены два ракетоносца Ту-95. Двое российских военных получили ранения и госпитализированы.

Предполагается, что именно с аэродрома в Энгельсе вылетали российские бомбардировщики для нанесения ракетных ударов по Украине.

Взрыв Энгельс / Соцсети

Кроме того, по информации пропагандистов РИА Новости, на аэродроме под Рязанью загорелся бензовоз. Случился взрыв. Погибли 3 человека, 6 людей пострадали.

Новость дополняется