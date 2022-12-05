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Военные убиты, самолеты повреждены: в Москве подтвердили атаки на авиабазы ВВС РФ

5 декабря 2022, 19:19
Трое российских военных, находившихся на аэродроме, в результате атаки погибли, рассказали в МО РФ.
ТУ-95
В РФ подтвердили атаки на военные аэродромы / mil.ru

В минобороны РФ подтвердили удар по военным аэродромам в Саратовской и Рязанской областях.

В результате ликвидированы трое военных РФ, также нанесены повреждения боевым самолетам оккупантов, говорится в сообщении минобороны РФ.

Кроме того, еще четверо военных РФ ранены и доставлены в больницы, уточнили в минобороны РФ.

Там также утверждают, что в результате удара якобы была лишь повреждена обшивка самолетов РФ.

"В результате падения и взрыва на российских аэродромах обломков украинских БПЛА была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолётов", - добавили в МО РФ.

Взрывы на военных аэродромах РФ

Напомним, 5 декабря утром на военной авиабазе Энгельс в Саратовской области случились взрывы. По их данным, ударный беспилотник атаковал российские бомбардировщики. Повреждены минимум два Ту-95.

Кроме того, на аэродроме под Рязанью произошло возгорание бензовоза в результате взрыва. Известно о по меньшей мере 3 погибших и 6 пострадавших..

Советник Офиса президента Алексей Арестович написал, что удары пришлись минимум по трем военным самолетам РФ. Причина – неосторожное курение. Он отметил, что с этой авиабазы вылетают самолеты для бомбардировок Украины.

На днях журналисты Spiegel сообщили, что оккупанты РФ проводят тренировочные маневры на военном аэродроме Энгельс-2. Спутниковые снимки зафиксировали там почти два десятка бомбардировщиков дальнего действия – Ту-95 и Ту-160. Эксперты говорил, что ситуация указывает на возможную подготовку к крупномасштабной атаке на Украину.

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