Военные убиты, самолеты повреждены: в Москве подтвердили атаки на авиабазы ВВС РФ

В минобороны РФ подтвердили удар по военным аэродромам в Саратовской и Рязанской областях.
В результате ликвидированы трое военных РФ, также нанесены повреждения боевым самолетам оккупантов, говорится в сообщении минобороны РФ.
Кроме того, еще четверо военных РФ ранены и доставлены в больницы, уточнили в минобороны РФ.
Там также утверждают, что в результате удара якобы была лишь повреждена обшивка самолетов РФ.
"В результате падения и взрыва на российских аэродромах обломков украинских БПЛА была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолётов", - добавили в МО РФ.
Взрывы на военных аэродромах РФ
Напомним, 5 декабря утром на военной авиабазе Энгельс в Саратовской области случились взрывы. По их данным, ударный беспилотник атаковал российские бомбардировщики. Повреждены минимум два Ту-95.
Кроме того, на аэродроме под Рязанью произошло возгорание бензовоза в результате взрыва. Известно о по меньшей мере 3 погибших и 6 пострадавших..
Советник Офиса президента Алексей Арестович написал, что удары пришлись минимум по трем военным самолетам РФ. Причина – неосторожное курение. Он отметил, что с этой авиабазы вылетают самолеты для бомбардировок Украины.
На днях журналисты Spiegel сообщили, что оккупанты РФ проводят тренировочные маневры на военном аэродроме Энгельс-2. Спутниковые снимки зафиксировали там почти два десятка бомбардировщиков дальнего действия – Ту-95 и Ту-160. Эксперты говорил, что ситуация указывает на возможную подготовку к крупномасштабной атаке на Украину.
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