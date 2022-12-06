Взрывы на авиабазах РФ могут сорвать кампанию ударов по инфраструктуре Украины – ISW

Взрывы, которые произошли на российских авиабазах "Энгельс-2" и "Дягилево" 5 декабря, могут повлиять на способность России к массированным ракетным атакам.

В ISW считают, что взрывы на авиабазах РФ могут сорвать кампанию ударов по инфраструктуре Украины/ Maxar, Telegram

Взрывы, которые произошли 5 декабря на двух стратегических аэродромах в России, могут сорвать кампанию РФ из атак на объекты инфраструктуры и энергосетей Украины.

Об этом отмечают аналитики Института изучения войны (ISW). Они высказывают мнение, что удары по российским стратегическим авиабазам "Энгельс-2" и "Дягилево" 5 декабря, вероятно, могли нанести украинцы.

Эти удары нанесли незначительные повреждения, однако "показали способность Украины бить по российским тылам, и, возможно, сорвать кампанию ударов по украинской инфраструктуре", говорят в ISW.

Авиабаза "Энгельс-2" расположена в Саратовской области России на расстоянии около 507 километров от территории Украины, авиабаза "Дягилево" – в Рязанской области примерно в 724 километрах от Украины.

Отмечается, что, согласно сообщениям Минобороны РФ и ряда блогеров, для этих атак могли использовать беспилотники.

На обеих авиабазах расположены элементы российского флота стратегических бомбардировщиков. Эти воздушные суда россияне используют для того, чтобы обстреливать Украину.

Напомним, украинские власти официально пока не взяла на себя ответственность за удары.

Взрывы на аэродромах России

В понедельник, 5 декабря, в Энгельсе Саратовской области на российской военной авиабазе прогремели взрывы. По предварительным данным, неизвестный ударный беспилотник упал на взлетно-посадочную полосу, после чего произошел взрыв. Было повреждено минимум два бомбардировщика Ту-95.

В Минобороны РФ подтвердили удар по военным аэродромам в Саратовской и Рязанской областях. В результате ликвидированы трое военных РФ, также нанесены повреждения боевым самолетам оккупантов, говорится в сообщении Минобороны РФ.

После этого у Путина сделали заявление по ситуации. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что Путину доложили о взрывах на двух аэродромах в Саратовской и Рязанской областях. Он регулярно получает информацию о подобных инцидентах. Но Кремль не знает точной информации и советует обратиться в Министерство обороны.

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