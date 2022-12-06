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"В Кремле шли серьезные дебаты": Пионтковский прокомментировал ракетный Удар по Украине

6 декабря 2022, 05:30
На одном из пропагандистских телешоу шла дискуссия о том, что обстрелами городов войны не выигрываются, и России необходимы переговоры.
Владимир Путин, Андрей Пионтковский
Пинтковский прокомментировал атаку на Украину/ Reuters, скриншот

Перед массированной ракетной атакой на украинские города в Кремле были серьезные дебаты относительно войны в Украине. Это было заметно по риторике российских пропагандистских шоу. Такое мнение высказал российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский в комментарии 24 каналу.

Как отметил эксперт, на одном из пропагандистских телешоу шла дискуссия о том, что обстрелами городов войны не выигрываются, и России необходимы переговоры. Об этом сказал пропагандист Прилепин. На крик пропагандистки Скабеевой: "С кем?", он сказал: "С Зеленским". Но потом добавил, что они надо для того, чтобы за 2-3 года Россия лучше подготовилась и выиграла войну.

"Наумов говорил Скабеевой: "А вы знаете, что был во время Второй мировой войны город, в котором не было электричества, тепла, город был полностью блокирован, и он не сдался. Вы помните, как он назывался? Ленинград! Так почему же вы думаете, что Киев сдастся?". Вот такие разговоры, утвержденные определенными башнями наверху ведутся сейчас в Москве", - отметил российский публицист.

Он продолжил, что ему также сейчас нравится позиция генсека НАТО Йенса Столтенберга. Ранее в Альянсе говорили о том, что Украина не будет в его составе, солдат НАТО в Украине не будет, что и было сигналом для Путина атаковать. Теперь Столтенберг говорит о том, что войны заканчиваются не переговорами, а на поле боя.

"Путин не захотел принять капитуляцию, когда был бы совсем другой разговор о преступниках и репарациях. Не хотите? Что ж, тогда будет разговор подготовлен новыми успехами украинского оружия на поле боя. Вот такой сейчас расклад сил на мировой арене, мне кажется", - заметил Пионтковский.

Ракетная атака на Украину 5 декабря

В понедельник, 5 декабря, в Украине прозвучала масштабная воздушная тревога. Российские оккупанты выпустили ракеты по украинским городам. Как рассказал в эфире телемарафона представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат, пуски ракет осуществили стратегические бомбардировщики РФ, а также корабли из акватории Черного моря.

В результате ракетного удара РФ были повреждены два объекта инфраструктуры. В связи с этим в ряде областей Украины ввели экстренные отключения света. В частности, без света осталась часть Одессы, Кривой Рог, Сумская область и Николаевщина.

Силы противовоздушной обороны Украины сбили более 60 из более 70 выпущенных ракет, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

В стране-агрессоре России выступили с циничным заявлением о массированной ракетной атаке на Украину. Так, экс-член Госдумы Сергей Марков заявил, что ракетный удар по украинским городам был осуществлен с "гуманитарными целями". Кроме того, он соврал, что российские захватчики бьют по Украине, потому что ВСУ якобы "наносят удары по энергосистеме и инфраструктуре Донбасса".

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