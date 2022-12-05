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У Зеленского рассказали о "прилетах" в результате удара РФ: есть пострадавшие

5 декабря 2022, 16:42
В результате российской атаки повреждены два инфраструктурных объекта, сообщили в ОП.
пво, ракета
РФ нанесла новый ракетный удар по Украине / Telegram

В результате ракетного удара РФ по Украине в понедельник, 5 декабря, были повреждены два объекта инфраструктуры.

В частности, о повреждении объектов инфраструктуры в Одесской области в результате ракетного обстрела оккупантов рассказал в Telegram заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его данным, в результате ракетного удара РФ как минимум один человек госпитализирован.

"Одесская область. В результате российской атаки повреждены два инфраструктурных объекта. Один человек госпитализирован", - написал Тимошенко.

По его словам, спасатели уже работают на месте.

У Зеленского рассказали о 'прилетах' в результате удара РФ: есть пострадавшие

Атака ракет РФ на Украину

Как известно, Россия нанесла новый ракетный удар по Украине в понедельник, 5 декабря.

Об этом спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона.

"Традиционно, откуда они и пускают. Стратегическая авиация - это район Волгодонска, также Каспий и Черное море, корабли Черноморского флота тоже запуски, по предварительной информации. Уже не тренировки, ракеты уже запущены", - сказал он.

Ракетный террор РФ

Напомним, 23 ноября Россия осуществила очередную массированную атаку по Украине. Ракеты попали в объекты критической инфраструктуры в нескольких областях. Всего было выпущено около 70 крылатых ракет, 51 из них уничтожено. Во многих регионах произошли аварийные отключения электроэнергии, также они остались без тепло- и водоснабжения.

Виталий Кличко подтвердил попадание в один из инфраструктурных объектов в столице.

Позднее стало известно о том, что в результате массированного ракетного удара РФ в Киеве три человека погибли и шесть пострадали.

Кроме того, в среду, 23 ноября, из-за массированных российских обстрелов украинской инфраструктуры в Киеве полностью приостановились поставки воды.

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