'В небе много ракет': РФ наносит массированный удар по Украине – первые подробности

Пуски ракет осуществили стратегические бомбардировщики РФ, а также корабли из акватории Черного моря.

Оккупанты наносят новый ракетный удар по Украине / Минобороны РФ

Россия наносит новый ракетный удар по Украине в понедельник, 5 декабря.

Об этом спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона.

"Традиционно, откуда они и пускают. Стратегическая авиация - это район Волгодонска, также Каспий и Черное море, корабли Черноморского флота тоже запуски, по предварительной информации. Уже не тренировки, ракеты уже запущены", - сказал он.

Представитель ВСУ уточнил, что оккупанты уже запустили первую волну ракет, но могут быть следующие.

"Уже первая волна ракет ушла, их может быть несколько, поэтому могут использовать несколько волн атак, чтобы рассредоточить ракеты по всей территории Украины и запутать действия нашей ПВО", - добавил Игнат.

Информацию подтвердил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов. Он пишет, что в небе над Украиной много ракет и просит оставаться в укрытиях до отбоя тревоги.

"В небе над Украиной много ракет. Оставайтесь в укрытиях", - написал он.

По данным, которые публикуются в Telegram-каналах, пуски ракет осуществили стратегические бомбардировщики РФ, кроме того, также есть информация о запусках из акватории Черного моря.

При этом не исключается, что сегодня может быть несколько волн ракетных пусков оккупантов РФ по Украине.

Подробности ракетной атаки РФ

По данным СМИ, прозвучали взрывы в некоторых регионах после первой волны российских ракет.

В частности, в сообщается о взрывах в Запорожье.

Также жители Черкасской области сообщают о "звуках, похожих на взрывы".

Телеграм-каналы пишут о работе ПВО в Винницкой, Одесской, Черкасской и Киевской областях.

В свою очередь глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил об успешной работе авиации Украины против крылатых ракет РФ.

"Тем временем наша авиация в небе также работает, и работает чудесно", - написал он в Telegram.

.

Взрывы на военных аэродромах РФ

Напомним, 5 декабря утром на военной авиабазе Энгельс в Саратовской области случились взрывы. По их данным, ударный беспилотник атаковал российские бомбардировщики. Повреждены минимум два Ту-95.

Кроме того, на аэродроме под Рязанью произошло возгорание бензовоза в результате взрыва. Известно о по меньшей мере 3 погибших и 6 пострадавших..

Советник Офиса президента Алексей Арестович написал, что удары пришлись минимум по трем военным самолетам РФ. Причина – неосторожное курение. Он отметил, что с этой авиабазы вылетают самолеты для бомбардировок Украины.

На днях журналисты Spiegel сообщили, что оккупанты РФ проводят тренировочные маневры на военном аэродроме Энгельс-2. Спутниковые снимки зафиксировали там почти два десятка бомбардировщиков дальнего действия – Ту-95 и Ту-160. Эксперты говорил, что ситуация указывает на возможную подготовку к крупномасштабной атаке на Украину.

Ракетный террор РФ

Напомним, 23 ноября Россия осуществила очередную массированную атаку по Украине. Ракеты попали в объекты критической инфраструктуры в нескольких областях. Всего было выпущено около 70 крылатых ракет, 51 из них уничтожено. Во многих регионах произошли аварийные отключения электроэнергии, также они остались без тепло- и водоснабжения.

Виталий Кличко подтвердил попадание в один из инфраструктурных объектов в столице.

Позднее стало известно о том, что в результате массированного ракетного удара РФ в Киеве три человека погибли и шесть пострадали.

Кроме того, в среду, 23 ноября, из-за массированных российских обстрелов украинской инфраструктуры в Киеве полностью приостановились поставки воды.

Читайте еще: