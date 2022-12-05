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"Минимальное количество для прорыва ПВО": Коваленко рассказал, сколько ракет могла выпустить Россия

5 декабря 2022, 16:53
Коваленко подчеркнул, что россияне уже используют не только ракеты Х-101. Кроме них, оккупанты применяют крылатые ракеты типа "Калибр".
Александр Коваленко, ракетный обстрел, Киев
Коваленко прокомментировал ракетную атаку на Украину 5 декабря / УНИАН

В понедельник, 5 декабря, российские оккупационные войска в очередной раз осуществили массированную ракетную атаку на Украину. Армия РФ могла выпустить по украинским городам по меньшей мере полсотни ракет. Об этом рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко в комментарии "24 каналу".

"Это минимальное количество, которое используют для прорыва противовоздушной обороны, поэтому не меньше полусотни", - отметил военно-политический обозреватель.

Коваленко подчеркнул, что российские оккупанты уже используют не только ракеты комбинированно-авиационного базирования Х-101. Кроме них, россияне применяют крылатые ракеты типа "Калибр". Для этого они и вывели в Черное море свои ракетоносители.

"Непосредственно будет использовано по меньшей мере 8 пусков крылатых ракет "Калибр", - предположил эксперт.

Также он прокомментировал вероятную угрозу со стороны Беларуси. Коваленко отметил, что пока в воздушном пространстве Беларуси не зафиксировано самолетов, которые могут угрожать Украине. Он пояснил, что, чтобы поднять истребитель и отправить его в воздушное пространство Беларуси необходимо минимум 1 час.

"На самом деле это немного времени, поэтому опасность ударов с севера остается. Кроме того, оккупанты могут отправить в воздушное пространство Беларуси истребители ТУ-22М", - рассказал Коваленко.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр окончил Одесскую академию связи. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Ракетная атака на Украину

В понедельник, 5 декабря, в Украине прозвучала масштабная воздушная тревога. Российские оккупанты выпустили ракеты по украинским городам. "Уже первая волна ракет ушла, их может быть несколько, поэтому могут использовать несколько волн атак, чтобы рассредоточить ракеты по всей территории Украины и запутать действия нашей ПВО", - сообщил представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

По данным украинского военнослужащего Евгения Карася, на территорию Украины летело около 100 ракет. Он подчеркнул, что Украина была готова даже к более мощному удару врага. "Около ста ракет летит. Сообщает офицер, работающий по этим вопросам. Я неисправимый оптимист. Ожидали 150, а то и больше. Это могло перегрузить ПВО. До ста ракет сейчас – наши зенитчики к такому привыкли", - отметил Карась.

В связи с российскими обстрелами в ряде областей Украины ввели экстренные отключения света. В частности, без света осталась часть Одессы. По данным местных СМИ, в Одессе обесточены все насосные станции и резервные линии. Водоснабжение отсутствует везде по городу. Кроме того, о проблемах с электроснабжением возникли в Кривом Роге, Сумской области и на Николаевщине.

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