На территорию Украины летит около 100 ракет – военнослужащий Карась

По словам военного, Украина готовилась к более мощному обстрелу. Ранее ожидалось, что оккупанты могут запустить 150 ракет и более.

Военный сообщил, что на территорию Украины летит около 100 ракет/ Reuters, УНИАН

Российские захватчики в понедельник, 5 декабря, выпустили по территории Украины уже около 100 ракет.

Об этом сообщил украинский военнослужащий, лидер праворадикальной организации С14 (движение Общество будущего) Евгений Карась в Telegram. Он отмечает, что Украина была готова даже к более мощному удару врага.

"Около ста ракет летит. Сообщает офицер, работающий по этим вопросам. Я неисправимый оптимист. Ожидали 150, а то и больше. Это могло перегрузить ПВО. До ста ракет сейчас – наши зенитчики к такому привыкли", – отмечает военный.

По словам военного, украинская противовоздушная оборона работает с каждым днем лучше, также Украина уже имеет больше комплексов ПВО. Поэтому удастся сбить больше ракет, отмечает Карась.

Он добавил, что россияне сейчас не могут очень часто запускать по Украине ракеты.

"Почему пустили сейчас? Истерическая атака после нашего авиаудара по базе стратегической авиации России в Энгельсе. Боятся вдруг еще от нас прилетит и уже нечем будет летать", – говорит военный.

По его словам, для оккупантов эта ракетная атака ничего не даст. Зато российские захватчики сами будут подталкивать Запад давать Украине еще больше оружия.

"Главное. Каждый ракетный обстрел мирных городов практически ничего не дает для российских войск. А нам дает. Союзники будут больше и лучше поддерживать. Мы платим горькую цену, но получаем больше помощи", – отмечает военнослужащий.

Ракетная атака оккупантов по Украине 5 декабря

Россия наносит новый ракетный удар по Украине в понедельник, 5 декабря. Как рассказал в эфире телемарафона представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат, пуски ракет осуществили стратегические бомбардировщики РФ, а также корабли из акватории Черного моря.

Представитель ВСУ уточнил, что оккупанты уже запустили первую волну ракет, но могут быть следующие.

В то же время вследствие ракетного удара в ряде областей Украины применили экстренные отключения электроэнергии. О полном отключении потребителей сообщает АО "Сумыоблэнерго". В части Одессы отключено электроснабжение, а также подача воды, в городе остановился электротранспорт.

Проблемы с электричеством также в Кривом Роге. В Николаевской области оперативно отключены все десять очередей графика стабилизационных отключений.

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