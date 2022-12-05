В Украине экстренные отключения после ракетного удара РФ: какие области обесточены

В Одессе экстренные отключения - обесточены все насосные станции и резервные линии.

В Украине массовые отключения электроснабжения из-за ракетного удара РФ / УНИАН, Википедия

Экстренные отключения электроэнергии применяются в нескольких областях Украины после ракетного удара, нанесенного российскими оккупантами в понедельник, 5 декабря.

Об полном отключении потребителей сообщает АО Сумыоблэнерго в Facebook.

"Для предотвращения нарушений в работе объединенной энергетической системы Украины из-за массированных ракетных обстрелов, по распоряжению НЭК Укрэнерго применено экстренное аварийное отключение по всей Сумской области", - говорится в сообщении.

Кроме того, в части Одессы отключено электроснабжение, а также подача воды, в городе остановился электротранспорт. Как сообщают местные Telegram-каналы, в городе прогремел взрыв в результате ракетного удара РФ.

По данным местного Инфоксводоканала, в Одессе обесточены все насосные станции и резервные линии. Водоснабжение отсутствует везде по городу.

О проблемах с электроснабжением в Кривом Роге сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул.

"Часть города без света, отключены котельные и насосные", - сообщил он в Telegram.

В то же время в Николаевской области оперативно отключены все десять очередей графика стабилизационных отключений, сообщили в Николаевоблэнерго.

Атака ракет РФ на Украину

Напомним, Россия нанесла новый ракетный удар по Украине в понедельник, 5 декабря.

Об этом спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона.

"Традиционно, откуда они и пускают. Стратегическая авиация - это район Волгодонска, также Каспий и Черное море, корабли Черноморского флота тоже запуски, по предварительной информации. Уже не тренировки, ракеты уже запущены", - сказал он.

Ракетный террор РФ

Напомним, 23 ноября Россия осуществила очередную массированную атаку по Украине. Ракеты попали в объекты критической инфраструктуры в нескольких областях. Всего было выпущено около 70 крылатых ракет, 51 из них уничтожено. Во многих регионах произошли аварийные отключения электроэнергии, также они остались без тепло- и водоснабжения.

Виталий Кличко подтвердил попадание в один из инфраструктурных объектов в столице.

Позднее стало известно о том, что в результате массированного ракетного удара РФ в Киеве три человека погибли и шесть пострадали.

Кроме того, в среду, 23 ноября, из-за массированных российских обстрелов украинской инфраструктуры в Киеве полностью приостановились поставки воды.

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