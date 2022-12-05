'Варварские атаки РФ': в США пообещали предоставить Украине больше систем ПВО

Кроме систем ПВО Украина получит помощь еще и в энергетическом секторе.

В США пообещали предоставить Украине больше систем ПВО / Reuters

Из-за массированных российских обстрелов украинской критической инфраструктуры Соединенные Штаты Америки пообещали предоставить Украине новые системы противовоздушной обороны. Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк в Twitter.

Посол США в Украине решительно осудила массированные ракетные атаки на Украину и назвала их варварскими.

Как отметила Бринк, кроме систем ПВО Украина получит помощь еще и в энергетическом секторе, чтобы украинские специалисты могли как можно быстрее вернуть свет в дом каждого гражданина Украины.

"Пока Россия лишает тепла, воды, электроэнергии каждого человека в Украине, включая детей, людей пожилого возраста, мы предоставим противовоздушный защиту против усиленных варварских атак РФ и помощь в энергетическом секторе, чтобы Украина могла защищать и ремонтировать гражданскую инфраструктуру", - отметила Бринк.

В США пообещали предоставить Украине больше систем ПВО / Скриншот

Ракетная атака на Украину

В понедельник, 5 декабря, в Украине прозвучала масштабная воздушная тревога. Российские оккупанты выпустили ракеты по украинским городам. "Уже первая волна ракет ушла, их может быть несколько, поэтому могут использовать несколько волн атак, чтобы рассредоточить ракеты по всей территории Украины и запутать действия нашей ПВО", - сообщил представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

По данным украинского военнослужащего Евгения Карася, на территорию Украины летит около 100 ракет. Он подчеркнул, что Украина была готова даже к более мощному удару врага. "Около ста ракет летит. Сообщает офицер, работающий по этим вопросам. Я неисправимый оптимист. Ожидали 150, а то и больше. Это могло перегрузить ПВО. До ста ракет сейчас – наши зенитчики к такому привыкли", - отметил Карась.

В связи с российскими обстрелами в ряде областей Украины ввели экстренные отключения света. В частности, без света осталась часть Одессы. По данным местных СМИ, в Одессе обесточены все насосные станции и резервные линии. Водоснабжение отсутствует везде по городу. Кроме того, проблемы с электроснабжением возникли в Кривом Роге, Сумской области и на Николаевщине.

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