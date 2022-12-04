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"Ракеты наготове": в ОК "Юг" заявили о подготовке масштабной атаки на Украину

4 декабря 2022, 15:47

Россия усилила корабельную группировку в Черном море. Сейчас там находится 21 корабль, среди которых 4 носителя ракет типа "Калибр".

Российская ракета Искандер ударила по Белгороду вместо Украины
Россия усилила корабельную группировку в Черном море / Фото topcor.ru

Уже почти две недели российские оккупанты не наносили массированных ракетных ударов по украинским городам. Однако эта пауза в любой момент может закончиться и россияне снова атакуют критическую инфраструктуру Украины. Об этом рассказала руководитель пресс-центра ОК " Юг " Наталья Гуменюк в комментарии 24 каналу.

Как отметила Гуменюк, Россия усилила корабельную группировку в Черном море. Сейчас там находится 21 корабль, среди которых 4 носители ракет типа "Калибр" и это 24 ракеты.

"Поскольку два носителя подводных, это затрудняет обнаружение старта ракет, поэтому к воздушным тревогам надо относиться очень добросовестно", - отметила она.

Гуменюк подчеркнула, что вполне вероятно, что россияне готовят к атакам свой арсенал. Также они могут ожидать усиления особенностей зимних погодных условий. Для них это может быть дополнительным фактором, чтобы применить ракетную атаку.

"Мы понимаем, что массированная атака готовится и возможна в любой день. Тем более, что такой ресурс ракет наготове в море, вражеская авиация тоже проявляет определенную активность, за которой мы следим и о которой сообщаем. Помним, что для врага ни день, ни ночь не имеет значения. Их задача - террор", - подчеркнула руководительница пресс-центра ОК "Юг"

Угроза нового ракетного удара со стороны РФ

Ранее в Королевском институте оборонных исследований (RUSI) сообщили, что Россия хочет ударить ракетами по Украине и осуществить несколько "достаточно крупных" атак. На российских аэродромах в последние дни наблюдается воздушная активность.

Начальник прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отмечала, что Россия может нанести массированный ракетный удар по Украине в любое время и к этому нужно быть готовыми всегда. Перед атакой страна-агрессор может специально нагнетать ситуацию в украинском обществе, чтобы атаковать неожиданно.

Как отметил секретарь СНБО Алексей Данилов, захватчики могут совершить еще 3-4 массированные атаки. В то же время он подчеркнул, что украинская система противовоздушной обороны сбивает 75-90% ракет. Также Данилов отметил, что количество ракетного вооружения на территории России стремительно уменьшается и россияне вынуждены искать дополнительные поставки по всему миру.

Больше новостей о ракетной угрозе со стороны РФ:

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