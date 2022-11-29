'Угрозы по графику': к киевлянам обратились с важным сообщением о ракетных ударах РФ

Граждан призвали в случае воздушной тревоги соблюдать правила безопасности и идти в укрытие / topcor.ru

На фоне угроз новых ракетных ударов со стороны РФ жителей Киева призвали доверять только официальной информации, поскольку захватчики пытаются посеять панику среди населения. Граждан успокоили, что силы и средства ПВО находятся в постоянной боевой готовности.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в Telegram.

"Дорогие киевляне! Враг пытается манипулировать украинцами. Стремится сеять панику и тревогу, запугать и разделить нас. Это часть его агрессивного плана. Но мы с вами всегда умели вовремя проявлять враждебный замысел и вместе противодействовать. Поэтому Киев выстоял!", - заявил глава КМВА.

По его словам, последние массированные ракетные обстрелы мирных городов Украины и Киева – это не только об уничтожении критической инфраструктуры. Россияне также атакуют и в информационном пространстве, чтобы навязать украинцам чувство "угрозы по графику".

"Да, мы с вами давно осознали, что мир в Украине возможен только после нашей победы! А потому знаем, что обстрелы возможны в любое время и в любом месте до тех пор, пока идет война", - сообщил он.

Как отметил Попко, с этим надо научиться жить. Независимо от дня возможной очередной "братской" атаки и количества запущенных ракет – украинцы должны защищать свой город, страну и право на свободу.

"Мы готовы давать отпор! Силы и средства противовоздушной обороны, другие силы и средства обороны города Киева в постоянной боевой готовности! Все службы непрерывно работают для того, чтобы Киев выстоял. Так и будет!",- заявил он.

Также глава КМВА призвал граждан в случае воздушной тревоги соблюдать правила безопасности и идти в укрытие. Также он призвал доверять сообщениям из официальных источников.

"Прошу горожан быть благоразумными и сохранять спокойствие. Помните, что паника и слухи лишь на пользу врагу. Это самое важное, что каждый из вас может сделать для себя лично, своих близких и для мира в Украине после нашей победы!", - добавил Попко.

Опасность нового ракетного удара РФ

Ранее глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что российские оккупанты планируют нанести новый массированный ракетный удар по территории Украины. Он призвал заранее заготовить продукты в сухом виде на длительный период времени.

Военный эксперт Александр Коваленко отмечал, что на накопление нового боекомплекта ракет, способного преодолеть украинскую систему ПВО, российским оккупантам нужно примерно две недели. Он предупредил, что РФ может готовить новый массированный ракетный удар по Украине.

Как отметили аналитики американского Института изучения войны, российские оккупанты, вероятно, готовятся нанести новый массированный ракетный удар по Украине на этой неделе. Такие действия, вероятнее всего, будут направлены на то, чтобы поддержать недавний темп ударов, а не нарастить его.

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