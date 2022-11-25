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Сможет ли РФ снова массово ударить ракетами в ближайшее время: прогноз ISW

25 ноября 2022, 10:54

У России иссякает запас ракет, однако она заставляет отрасль по изготовлению оружия работать в усиленном темпе, чтобы пополнить запасы для новых атак.

Российская ракета, последствия ракетного удара по Киеву
В ISW предупредили, что РФ увеличивает мощности по производству ракет, чтобы повторять ракетные удары/ Национальная полиция Украины, УНИАН

У страны-агрессора России существенно исчерпываются запасы высокоточных ракет. Однако РФ всё-таки в ближайшее время может осуществить масштабную атаку на критическую инфраструктуру Украины.

В России из-за дефицита ракет могут пытаться ускорить их изготовление. Об этом отмечают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В отчете аналитиков ISW отмечается, что в настоящее время российские захватчики испытывают проблемы с пополнением арсенала систем высокоточного оружия.

Но это не значит, что страна-агрессор причинит масштабные ракетные обстрелы. В РФ пытаются нагрузить возможности своего производства в области вооружения, чтобы изготавливать больше таких ракет.

"Истощение арсенала высокоточных ракет российской армии, скорее всего, не позволит ей наносить ракетные удары в высоких темпах", – отмечают в ISW.

Ракетные удары РФ по Украине

Ранее представитель пресс-службы ГУР МО Андрей Юсов отмечал, что российские оккупационные войска продолжат наносить сокрушительные удары по Украине. Чтобы подготовиться к следующему подобному удару, врагу понадобится около недели.

В ВСУ отмечают, что у врага еще достаточно ракет, чтобы повторять атаки, нацеленные, в частности, на уничтожение нашей противовоздушной обороны. Однако, как говорит руководитель Объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк, сравнивая предыдущие ракетные удары России по территории Украины, можно сказать, что их запасы истощаются.

Ракетные удары РФ по территории Украины могут продолжаться, заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он считает, что оккупанты хотят успеть до Нового года провести еще 1-2 масштабных ракетных обстрела.

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