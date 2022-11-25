"Путин сам уведет свои войска из Украины": Маломуж назвал, что именно "дожмет" диктатора

Путин уведет свою армию из Украины / Коллаж УНИАН и ua.depositphotos.com

Российскому диктатору Владимиру Путину придется вывести свои войска из Украины. Армия РФ может покинуть даже Крым и оккупированный в 2014 году Донбасс. Это может произойти в случае существенного наступления ВСУ и эффективной поддержке стран-партнеров. Об этом заявил бывший руководитель Службы внешней разведке Украины генерал армии Николай Маломуж, сообщает Obozrevatel.

Если Путин почувствует мощное давление, то он может пойти на условие Запада выйти из Донецка, Луганска, а в дальнейшем из Крыма.

"Есть перспектива симбиоза военных стратегических успехов и политического давления стран. Тогда под давлением наших войск происходит освобождение большинства оккупированных территорий, а затем полный уход россиян под давлением обстоятельств – как внутренних военных, так и внешних", — сказал Маломуж.

ВСУ наносят мощные удары на Запорожском, Херсонском и Луганском направлениях. Маломуж убежден, что это позволит начать широкомасштабное наступление и освободить юг Украины до Крыма, а также востока.

"Прежде всего перспектива освобождения территорий, включая Донецкую, Луганскую области и Крым, – это, конечно, успешное проведение тактической, а дальше и стратегической наступательной операции. Они должны быть обеспечены за счет нестандартных действий – проведение не лобовых, а фланговых наступательных ударов, проведение комплекса мер по уничтожению живой силы и техники противника, особенно той, которая была опрокинута с правого берега Днепра", - добавил эксперт.

Переговоры между Украиной и РФ

Президент Владимир Зеленский 15 ноября во время своего выступления на саммите G20 заявил, что Украина не пойдет на подписание с РФ условного "Минска-3". Гарант также подчеркнул, что война может закончиться, если территориальная целостность украинского государства восстановится в рамках международно признанных границ на 1991 год.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 17 ноября заявил, что ракетные удары, которые наносятся по объектам инфраструктуры Украины, это последствия действий киевской власти, которая отказывается от переговоров.

"Нежелание украинской стороны решать проблему, выходить на переговоры, более того, действия украинской стороны по отказу от согласованных пониманий текста и так далее. Вот это все последствия, и об этом тоже нужно говорить", - заявил кремлевский чиновник.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что признание пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова в уничтожении инфраструктуры Украины для склонения Банковой к переговорам свидетельствует о том, что РФ действует как государство-террорист.

"Дмитрий Песков признался, что Россия уничтожает украинскую критическую инфраструктуру, чтобы склонить Украину к переговорам. Так же ведут себя террористы ИГИЛ: убивают невинных людей, чтобы выполнили их требования", - сказал Николенко.

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