"Мы должны их убить": Данилов рассказал о ликвидации иранских инструкторов в Крыму

Алексей Данилов рассказал о ликвидации иранских инструкторов в Крыму / УНИАН

В Крыму были ликвидированы иранские инструкторы, обучавшие российских оккупантов обращению с дронами-камикадзе Shahed-136.

Эту информацию подтвердил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, пишет Guardian.

"Ты не должен находиться там, где не должен быть. Они были на нашей территории. Мы их сюда не приглашали, и если они сотрудничают с террористами и участвуют в уничтожении нашей нации, мы должны их убить", – подчеркнул секретарь СНБО.

Отметим, что еще в октябре в Израиле сообщали о том, что 10 иранских инструкторов были убиты в результате ударов Вооруженных сил Украины по оккупированному Крыму.

Данилов дал понять, что любое дальнейшее иранское военное присутствие будет мишенью для ВСУ.

Поставки иранского вооружения РФ

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил о том, что против иранского режима, поставляющего оружие РФ, которое убивает мирных украинцев, необходимо действовать более жестко.

Представитель ОП уверен в том, что Украина доведет до конца отношения с Ираном и в будущем будет более правильно строить отношения с подобными странами.

Напомним, министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиян признал поставки дронов России. По его словам, это было еще до начала полномасштабной российско-украинской войны и в небольших количествах

"О беспилотниках – это правда. Мы предоставили России небольшое количество беспилотников за несколько месяцев до войны в Украине", — передает словам чиновника IRNA.

По его словам, Иран попросил у министра иностранных дел Дмитрия Кулебы доказательства того, что Россия использует иранские дроны против Украины.

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