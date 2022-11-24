РФ планирует новые массированные удары: эксперт дал тревожный прогноз и назвал сроки

РФ устроила в Украине ракетный террор / Facebook/UA.National.Police

Ракетные удары РФ по территории Украины могут продолжаться, заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Он считает, что оккупанты хотят успеть к Новому году провести еще 1-2 масштабных ракетных обстрела. Такое мнение эксперт высказал в эфире Канала 24.

По его мнению, ракетным террором РФ хочет склонить Украину к компромиссам и замораживании линии боевых действий.

Эксперт пояснил, что ракетный террор остается чуть ли не единственным аргументом РФ, и пока у них есть ракеты, они будут использовать его в полной мере.

Кто такой Александр Мусиенко Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Мусиенко добавил, что Россия хочет нанести Украине как можно больше ущерба, разрушая гражданскую инфраструктуру, энергетические объекты, а потом заявить: "мы готовы прекратить, но давайте вести переговоры".

Ракетный террор РФ

23 ноября Россия осуществила очередную массированную атаку по Украине. Ракеты попали в объекты критической инфраструктуры в нескольких областях. Всего было выпущено около 70 крылатых ракет, 51 из них уничтожено. Во многих регионах произошли аварийные отключения электроэнергии, также они остались без тепло- и водоснабжения.

Виталий Кличко подтвердил попадание в один из инфраструктурных объектов в столице. Над городом поднимается дым.

Позднее стало известно о том, что в результате массированного ракетного удара РФ в Киеве три человека погибли и шесть пострадали.

Кроме того, в среду, 23 ноября, из-за массированных российских обстрелов украинской инфраструктуры в Киеве полностью приостановились поставки воды.

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