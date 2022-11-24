Ракеты / УНИАН, Telegram

У врага еще достаточно ракет, чтобы повторять атаки, нацеленные, в частности, на уничтожение нашей противовоздушной обороны. Как говорит руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, но сравнивая предыдущие ракетные удары России по территории Украины, можно сказать, что их запасы иссякают.

"Враг исчерпывает запасы своих ракет, хотя не так быстро, как нам хотелось бы. Но то, что они уменьшают использование одних типов ракет и переключаются на другие, говорит как раз о том, что они пытаются выровнять эти коэффициенты. То, что они вчера использовали и ракеты воздушного базирования, и ракеты морского базирования типа "Калибр" говорит о том, что были определены конкретные цели и наряду с ними были определены задачи выверки и уничтожения позиций противовоздушной обороны", – сообщила Гуменюк в эфире Апостроф ТВ.

По ее словам, сообщение в соцсетях и СМИ о работе ПВО во время воздушной тревоги помогает врагу находить позиции противовоздушной обороны.

"Надо отдавать себе отчет, что враг будет продолжать такие атаки, в частности, выискивать точки нашей противовоздушной обороны, которая не дает им покоя. В частности, по соотношению попаданий и сбитию ракет во время этих массированных атак, можно отследить и понять, что провозглашение того, где работает ПВО, сработало не в нашу пользу", – отметила руководитель пресс-центра.

Россия вывела в Черное восемь кораблей

Украинские военно-морские силы зафиксировали носителя крылатых ракет "Калибр" на боевом дежурстве армии РФ в Черном море.

Как сообщают ВМС Вооруженных сил Украины в Facebook, оккупанты продолжают угрожать территории Украины из морской акватории. Российская армия вывела в Черное и Азовское моря 10 кораблей.

"В Черном море на боевом дежурстве находятся 8 вражеских кораблей, из которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп – 4 ракеты", – говорится в сообщении.

Кроме того, флот РФ активен и по другим направлениям:

2 корабля на боевом дежурстве контролируют морские коммуникации в Азовском море;

10 вражеских кораблей, в том числе 5 носителей "Калибров" с общим залпом 76 ракет, находятся в Средиземном море.

ВСУ также зафиксировали за сутки проход свыше двух десятков судов в интересах России Керчь-Еникальским проливом. РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море, выключая системы автоматической идентификации на гражданских судах в акватории Азовского моря.

Массовый ракетный удар по Украине 23 ноября

23 ноября Россия начала массированную ракетную атаку на Украину. На Днепропетровщине, Киевщине, Полтавщине сработало ПВО, в Киеве, пристоличной области и Винницкой области есть прилеты.

Также сообщалось, что Европарламент признал Россию государством-спонсором терроризма. После этого РФ, похоже, решила подтвердить это "звание".

Читайте также: