России необходима неделя для подготовки нового массированного ракетного удара по Украине - ГУР

Россияне пытаются погрузить Украину в темноту, чтобы вынудить к переговорам / Национальная полиция Украины, УНИАН

Российские оккупационные войска продолжат наносить сокрушительные удары по Украине. Чтобы подготовиться к следующему подобному удару, врагу понадобится около недели.

Об этом сообщил представитель пресс-службы ГУР МО Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Нас пытаются сломать, погрузить в темноту и холод в период войны и вынудить к переговорам на условиях агрессора. Этого на самом деле не получится, мы понимаем что периодичность (массированных ракетных атак по Украине, - ред.) - это примерно "неделя +". То есть, это тот период, который нужен, чтобы подготовиться к следующему массированному ракетному удару", - рассказал Юсов.

Он подчеркнул, что Украина готовится к дальнейшей эффективной работе, в частности систем ПВО, "но то, что террористический режим будет продолжать эти атаки, то это несомненно".

"Мы понимаем, что запасы высокоточного оружия в России в значительной степени истощены, но есть много ракет и не высокоточных, мы и видим, что за точностью они особо и не гонятся. Во многих случаях разлет в километр - это условная "норма" и попадание даже не в объекты инфраструктуры, а в гражданские здания, больницы - это и есть признак косорукости российских ракетчиков и в целом режима РФ", - добавил Юсов.

Ракетный удар по Украине 23 ноября

23 ноября Россия начала массированную ракетную атаку на Украину. На Днепропетровщине, Киевщине, Полтавщине сработала ПВО, в Киеве, Киевской и Винницкой области есть прилеты.

В результате массированного ракетного удара РФ в Киеве три человека погибли и шесть пострадали.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что 23 ноября российские оккупанты выпустили по Киеву 31 ракету. Украинским защитникам удалось сбить 21 ракету, однако несколько объектов критической инфраструктуры пострадали. В городе пропал свет, интернет, мобильная связь.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что после массированной российской атаки на украинскую инфраструктуру, что привело к полному обезжириванию большей части областей страны, 16 регионов снова были зажиты на утро четверга.

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