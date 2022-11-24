России необходима неделя для подготовки нового массированного ракетного удара по Украине - ГУР

Ракетный террор россиян будет продолжаться, поэтому Украина готовится к дальнейшей эффективной работе, в частности, систем ПВО.
Российские оккупационные войска продолжат наносить сокрушительные удары по Украине. Чтобы подготовиться к следующему подобному удару, врагу понадобится около недели.
Об этом сообщил представитель пресс-службы ГУР МО Андрей Юсов в эфире телемарафона.
"Нас пытаются сломать, погрузить в темноту и холод в период войны и вынудить к переговорам на условиях агрессора. Этого на самом деле не получится, мы понимаем что периодичность (массированных ракетных атак по Украине, - ред.) - это примерно "неделя +". То есть, это тот период, который нужен, чтобы подготовиться к следующему массированному ракетному удару", - рассказал Юсов.
Он подчеркнул, что Украина готовится к дальнейшей эффективной работе, в частности систем ПВО, "но то, что террористический режим будет продолжать эти атаки, то это несомненно".
"Мы понимаем, что запасы высокоточного оружия в России в значительной степени истощены, но есть много ракет и не высокоточных, мы и видим, что за точностью они особо и не гонятся. Во многих случаях разлет в километр - это условная "норма" и попадание даже не в объекты инфраструктуры, а в гражданские здания, больницы - это и есть признак косорукости российских ракетчиков и в целом режима РФ", - добавил Юсов.
Ракетный удар по Украине 23 ноября
23 ноября Россия начала массированную ракетную атаку на Украину. На Днепропетровщине, Киевщине, Полтавщине сработала ПВО, в Киеве, Киевской и Винницкой области есть прилеты.
В результате массированного ракетного удара РФ в Киеве три человека погибли и шесть пострадали.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что 23 ноября российские оккупанты выпустили по Киеву 31 ракету. Украинским защитникам удалось сбить 21 ракету, однако несколько объектов критической инфраструктуры пострадали. В городе пропал свет, интернет, мобильная связь.
Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что после массированной российской атаки на украинскую инфраструктуру, что привело к полному обезжириванию большей части областей страны, 16 регионов снова были зажиты на утро четверга.
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