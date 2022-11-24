РФ может попытаться переиграть Лиманскую операцию - Арестович

Арестович заявил, что войска РФ накапливают силы для контратаки / Коллаж Reuters, УНИАН

Советник Офиса президента Алексей Арестович не исключает, что российские оккупанты могут попытаться переиграть Лиманскую операцию в Донецкой области и накапливают для этого силы.

По его словам, таким образом командование РФ хочет снять угрозу з севера Луганщины.

"Можем осторожно сказать, что российское командование по некоторым признакам накапливает войска, которые должны переиграть Лиманскую операцию наоборот, попытаться ударить в том направлении и срезать постоянную угрозу с севера Луганской области", - заявил Арестович в эфире Фейгин Live.

Противник сконцентрировал от 4 до 6 батальонно-тактических групп, которые в ближайшие дни могут "сходить в контратаку".

Тем временем под Бахмутом - очень много убитых российских военных.

"По некоторым данным, около двух тысяч убитых только лежит на поле боя в полосе обороны Бахмута. Промелькнула такая информация сегодня в частном Twitter, но все-таки. Это только те, что лежат. А если добавить тех, кто погибли так, что от них следа нет, сгорели в технике, то… бессмысленная попытка увеличить жертвы продолжается", - добавил Арестович.

Освобождение Лимана

1 октября Вооруженные силы Украины освободили Лиман.

В освобожденном городе было обнаружено более 50 свежих захоронений людей, появившихся за время российской оккупации.

7 октября в Лимане и Святогорске началась эксгумация и перезахоронение тел погибших и умерших во время российской оккупации.

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