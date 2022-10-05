Россияне закапывали людей в траншеях: в Лимане нашли массовое захоронение

Кроме того, при отступлении из Лимана россияне не забрали тела своих погибших.
В освобожденном Лимане было обнаружено более 50 свежих захоронений людей, появившихся за время российской оккупации.
Как сообщает "Громадське", российские оккупанты вырывали траншеи и хоронили там погибших гражданских жителей.
Собирать тела с улицы заставляли проукраинских граждан.
Местный житель, хоронивший людей, рассказал, что многие погибшие не удалось опознать, поскольку их тела долго лежали на улице.
Также погибших из-за обстрелов хоронили их соседи.
Кроме того, при отступлении из Лимана россияне не забрали тела своих погибших.
ВСУ взяли под контроль Лиман
В силах обороны Украины 1 октября подтвердили информацию, согласно которой войска России в Лимане Донецкой области находятся в окружении. Армия освободила 5 населенных пунктов рядом с городом. На въезде в Лиман установлен флаг украинского государства.
ВСУ контролируют все пути выхода из города. Волонтеры обнародовали видео с растянувшейся на сотни метров автоколонной. Российские войска на автомобилях пытаются бежать с Лимана.
Представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый подчеркнул, что армия Украины уже в Лимане. В городе идут бои. Министерство обороны России подтвердило бегство своих войск.
Читайте также:
- "Котел" под Лиманом: окруженцев РФ "покрошили" ВСУ, недобитки прорвались в Кременную
- "Могут влететь по-крупному": Арестович назвал новую цель для ВСУ после Лимана
- "Кинули в мясорубку": ВСУ разгромили элитную бригаду ГРУ в Лимане