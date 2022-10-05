Россияне закапывали людей в траншеях: в Лимане нашли массовое захоронение

Лиман / Громадське

В освобожденном Лимане было обнаружено более 50 свежих захоронений людей, появившихся за время российской оккупации.

Как сообщает "Громадське", российские оккупанты вырывали траншеи и хоронили там погибших гражданских жителей.

Собирать тела с улицы заставляли проукраинских граждан.

Местный житель, хоронивший людей, рассказал, что многие погибшие не удалось опознать, поскольку их тела долго лежали на улице.

Также погибших из-за обстрелов хоронили их соседи.

Кроме того, при отступлении из Лимана россияне не забрали тела своих погибших.

ВСУ взяли под контроль Лиман

В силах обороны Украины 1 октября подтвердили информацию, согласно которой войска России в Лимане Донецкой области находятся в окружении. Армия освободила 5 населенных пунктов рядом с городом. На въезде в Лиман установлен флаг украинского государства.

ВСУ контролируют все пути выхода из города. Волонтеры обнародовали видео с растянувшейся на сотни метров автоколонной. Российские войска на автомобилях пытаются бежать с Лимана.

Представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый подчеркнул, что армия Украины уже в Лимане. В городе идут бои. Министерство обороны России подтвердило бегство своих войск.

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