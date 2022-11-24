"Этот бомбовый террор должен немедленно прекратиться": Шольц призвал РФ сесть за стол переговоров

Олаф Шольц отреагировал на ракетные удары по Украине / Фото Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Россию немедленно прекратить атаки на мирное население Украины.

"Этот бомбовый террор против гражданского населения должен прекратиться, и немедленно", - заявил он.

По словам Шольца, Россия больше не может выиграть войну в Украине на поле боя. РФ должна прекратить убивать и открыть путь для мирных переговоров, считает канцлер ФРГ.

Как сообщал Главред, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ракетные удары российских оккупантов по Украине - это военное преступление, которое не должно оставаться безнаказанным.

Ракетный удар по Украине 23 ноября

23 ноября Россия начала массированную ракетную атаку на Украину. На Днепропетровщине, Киевщине, Полтавщине сработала ПВО, в Киеве, Киевской и Винницкой области есть прилеты.

В результате массированного ракетного удара РФ в Киеве три человека погибли и шесть пострадали.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что 23 ноября российские оккупанты выпустили по Киеву 31 ракету. Украинским защитникам удалось сбить 21 ракету, однако несколько объектов критической инфраструктуры пострадали. В городе пропал свет, интернет, мобильная связь.

Из-за массированных российских обстрелов украинской инфраструктуры в Киеве полностью приостановились поставки воды. Кличко призвал киевлян, на всякий случай, запастись водой.

Восстановление электроснабжения в Киеве ожидается в четверг, 24 ноября, в первой половине дня. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

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