"Ждем в первой половине дня": Зеленский рассказал, когда в Киеве восстановят электроснабжение

Владимир Зеленский рассказал о ситуации с электроснабжением в Киеве / president.gov.ua

Восстановление электроснабжения в Киеве ожидается в четверг, 24 ноября, в первой половине дня.Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем обращении.

По его словам, вечером в среду 11 областей были полностью обесточены. Постепенно продолжается подключение, энергетики и коммунальщики работают круглосуточно.

"Киев - очень сложная ситуация. Работы будут продолжаться всю ночь, ждем результат на завтра, на первую половину дня", - сказал Зеленский.

Ракетный удар по Украине

23 ноября Россия начала массированную ракетную атаку на Украину. На Днепропетровщине, Киевщине, Полтавщине сработала ПВО, в Киеве, Киевской и Винницкой области есть прилеты.

В результате массированного ракетного удара РФ в Киеве три человека погибли и шесть пострадали.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что 23 ноября российские оккупанты выпустили по Киеву 31 ракету. Украинским защитникам удалось сбить 21 ракету, однако несколько объектов критической инфраструктуры пострадали. В городе пропал свет, интернет, мобильная связь.

Из-за массированных российских обстрелов украинской инфраструктуры в Киеве полностью приостановились поставки воды. Кличко призвал киевлян, на всякий случай, запастись водой.

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