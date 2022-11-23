Полный блэкаут в Украине: в Кабмине сделали важное заявление

Денис Шмыгаль / УНИАН, скрин

После массированной ракетной атаки России 23 ноября ремонтные бригады уже начали восстанавливать инфраструктуру Украины.

"Государство-террорист Россия в очередной раз продемонстрировала миру свою сущность. Ракетные удары по энергетической инфраструктуре. По всей стране применены аварийные отключения электроэнергии. Это вынужденный шаг, чтобы избежать аварий и разбалансировки системы. Ремонтные бригады уже начали восстанавливать поврежденную инфраструктуру", - сообщил в Telegram премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По словам Шмыгаля, в правительстве провели оперативное совещание с руководителями дипломатических миссий и учреждений Украины за границей с участием глав Минэнерго и "Укрэнерго". Определили приоритетность для поставки в Украину энергетического оборудования от партнеров, в частности для ремонта поврежденной инфраструктуры и обеспечения "Пунктов несокрушимости".

"Дал задание Минэнерго наладить круглосуточную тесную координацию с МИД и таможней. Энергетическое оборудование должно поступать в Украину быстро и бесперебойно", - подчеркнул премьер.

Ракетная атака России 23 ноября

23 ноября Россия начала массированную ракетную атаку на Украину. На Днепропетровщине, Киевщине, Полтавщине сработало ПВО, в Киеве, пристоличной области и Винницкой области есть прилеты.

Также сообщалось, что Европарламент признал Россию государством-спонсором терроризма. После этого РФ, похоже, решила подтвердить это "звание".

По информации Офиса президента, в результате сегодняшней ракетной атаки РФ по Украине подтверждено попадание вражеских ракет по объектам критической инфраструктуры в нескольких областях.

НЭК "Укрэнерго" прогнозирует аварийные отключения света по всей Украине до конца суток.

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