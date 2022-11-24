Ракетные удары по Украине не должны остаться безнаказанными - Макрон

Макрон заявил, что ракетные удары России не должны остаться безнаказанными / Коллаж Reuters, УНИАН

Ракетные удары российских оккупантов по Украине - это военное преступление, которое не должно оставаться безнаказанным. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в Twitter.

"Сегодня (23 ноября, - ред.) были массированные обстрелы Украины, в результате чего большая часть страны осталась без воды и электричества. Любой удар по гражданской инфраструктуре является военным преступлением и не должен оставаться безнаказанным", - написал Макрон.

Как сообщал Главред, восстановление электроснабжения в Киеве ожидается в четверг, 24 ноября, в первой половине дня. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

По его словам, вечером в среду 11 областей были полностью обесточены. Постепенно продолжается подключение, энергетики и коммунальщики работают круглосуточно. Ситуация в Киеве - сложная.

Ракетный удар по Украине 23 ноября

23 ноября Россия начала массированную ракетную атаку на Украину. На Днепропетровщине, Киевщине, Полтавщине сработала ПВО, в Киеве, Киевской и Винницкой области есть прилеты.

В результате массированного ракетного удара РФ в Киеве три человека погибли и шесть пострадали.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что 23 ноября российские оккупанты выпустили по Киеву 31 ракету. Украинским защитникам удалось сбить 21 ракету, однако несколько объектов критической инфраструктуры пострадали. В городе пропал свет, интернет, мобильная связь.

Из-за массированных российских обстрелов украинской инфраструктуры в Киеве полностью приостановились поставки воды. Кличко призвал киевлян, на всякий случай, запастись водой.

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