В Офисе президента рассказали о ситуации с электроснабжением в Украине

В большинстве областей критическая инфраструктура уже полностью подключена к питанию, а в некоторых регионах продолжается подключение потребителей.
После массированной российской атаки на украинскую инфраструктуру, что привело к полному обесточиванию большей части областей страны, 16 регионов снова были заживлены на утро четверга.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в Telegram.
Так, по словам Тимошенко, начиная с 21 часа 23 ноября электроснабжение подключено на 90% во Львовской области. В то же время в Одесской области возобновлено водо- и теплоснабжение, запитано электроснабжение, идет подключение абонентов.
Кроме того, против ночи были заживлены Запорожская, Черновицкая, Черниговская, Волынская, Киевская, Луганская, Черкасская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Хмельницкая, Харьковская, Николаевская и Днепропетровская области, а также Киев.
На утро Тимошенко сообщил о заживлении еще двух регионов – Кировоградской и Винницкой областей.
В большинстве областей критическая инфраструктура (в частности, водо- и теплоснабжение) уже полностью подключена к питанию, а в некоторых регионах продолжается подключение потребителей.
Ракетный удар по Украине 23 ноября
23 ноября Россия начала массированную ракетную атаку на Украину. На Днепропетровщине, Киевщине, Полтавщине сработала ПВО, в Киеве, Киевской и Винницкой области есть прилеты.
В результате массированного ракетного удара РФ в Киеве три человека погибли и шесть пострадали.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что 23 ноября российские оккупанты выпустили по Киеву 31 ракету. Украинским защитникам удалось сбить 21 ракету, однако несколько объектов критической инфраструктуры пострадали. В городе пропал свет, интернет, мобильная связь.
Из-за массированных российских обстрелов украинской инфраструктуры в Киеве полностью приостановились поставки воды. Кличко призвал киевлян, на всякий случай, запастись водой.
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