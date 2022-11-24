В Офисе президента рассказали о ситуации с электроснабжением в Украине

Тимошенко рассказал о ситуации с электроснабжением / УНИАН

После массированной российской атаки на украинскую инфраструктуру, что привело к полному обесточиванию большей части областей страны, 16 регионов снова были заживлены на утро четверга.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в Telegram.

Так, по словам Тимошенко, начиная с 21 часа 23 ноября электроснабжение подключено на 90% во Львовской области. В то же время в Одесской области возобновлено водо- и теплоснабжение, запитано электроснабжение, идет подключение абонентов.

Кроме того, против ночи были заживлены Запорожская, Черновицкая, Черниговская, Волынская, Киевская, Луганская, Черкасская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Хмельницкая, Харьковская, Николаевская и Днепропетровская области, а также Киев.

На утро Тимошенко сообщил о заживлении еще двух регионов – Кировоградской и Винницкой областей.

В большинстве областей критическая инфраструктура (в частности, водо- и теплоснабжение) уже полностью подключена к питанию, а в некоторых регионах продолжается подключение потребителей.

Ракетный удар по Украине 23 ноября

23 ноября Россия начала массированную ракетную атаку на Украину. На Днепропетровщине, Киевщине, Полтавщине сработала ПВО, в Киеве, Киевской и Винницкой области есть прилеты.

В результате массированного ракетного удара РФ в Киеве три человека погибли и шесть пострадали.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что 23 ноября российские оккупанты выпустили по Киеву 31 ракету. Украинским защитникам удалось сбить 21 ракету, однако несколько объектов критической инфраструктуры пострадали. В городе пропал свет, интернет, мобильная связь.

Из-за массированных российских обстрелов украинской инфраструктуры в Киеве полностью приостановились поставки воды. Кличко призвал киевлян, на всякий случай, запастись водой.

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